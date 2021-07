Verfassungsschutz warnt vor Eingriff aus Ausland bei Bundestagswahl

Berlin (Reuters) - Der Verfassungsschutz warnt vor Eingriffen ausländischer Staaten bei der Bundestagswahl im September.

Man nehme das Interesse bestimmter Länder zur Kenntnis, auf die Wahl Einfluss zu nehmen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, am Mittwoch in Berlin. Die Aktivitäten seien zwar noch auf niedrigem Niveau, könnten aber zur Vorbereitung späterer Aktionen dienen. Konkreter wollten er und Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zur Sicherheit der Bundestagswahl nicht werden. Zur Frage, welche Staaten diese Interessen hätten, sagte Seehofer lediglich: "Die Sicherheitsdienste wissen schon, um wen es geht."

Als Kandidat gilt in Sicherheitskreisen vor allem Russland. "Wir haben auch bei den vorangegangenen Wahlen immer wieder erleben müssen, dass es den Einfluss anderer Staaten und deren Nachrichtendiensten gab", sagte Haldenwang. Jetzt sehe man etwa bei Phishing "durchaus Vorbereitungshandlungen für spätere Aktionen". Seehofer betonte: "Wir vernachlässigen nicht ausländische Gefahren, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt." Aber auch in Deutschland gebe es genug "fake news" und Propaganda. "Wir brauchen ... beim Kampf gegen falsche Nachrichten auch die Gesellschaft, die Bevölkerung, die diese Dinge kritisch begleitet und nicht aufspringt", appellierte der Minister.

"DAS GESAMTSYSTEM IST EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG"

Generell betonte Seehofer: "Die Vorbereitung der Wahl und die Durchführung der Wahl sind sicher." Mit Blick auf die gegenwärtige Situation in Deutschland sagte er aber auch: "Wir haben schon eine sehr aufgewühlte Gesamtstimmung." Daher stünden die Sicherheitskräfte vor einer großen Aufgabe: "Es wird schon eine Herausforderung für die Polizei in den nächsten Wochen." Haldenwang warnte, es seien mit Blick auf den Wahlkampf "vermehrt extremistische Straftaten zu erwarten". Dies betreffe etwa Wahlplakate oder auch Wahlveranstaltungen. Die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland gehe nach wie vor vom Rechtsextremismus aus. Aber es müsse darauf geachtet werden, dass es nicht zu einem Aufschaukeln zwischen rechts- und linksextremer Gewalt komme, betonte der Verfassungschutz-Präsident.

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Zugleich sind an dem Sonntag auch Landtagswahlen in Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern terminiert. Bundeswahlleiter Georg Thiel sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz: "Das Gesamtsystem ist extrem widerstandsfähig." Auch die Briefwahl, die es seit 1957 gebe, sei sicher. "Bis heute haben wir keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in einem Ausmaß, dass sie das Wahlergebnis beeinflussen könnten." Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie sagte Thiel, es sei gut, dass die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit zur Briefwahl hätten. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März sowie in Sachsen-Anhalt Anfang Juni war der Anteil der Briefwähler wegen der Pandemie stark gestiegen. Damit wird auch bei den Wahlen im September gerechnet.