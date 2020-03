Vergiss Bitcoin! Ich würde auf diese Aktien setzen, um reich – und früh – in den Ruhestand zu gehen!

Ein wohlhabender und früher Ruhestand mag vielen Investoren oder auch kurzfristig orientierten Spekulanten ein Ansporn sein, um mehr Risiko einzugehen. In letzter Zeit haben sich dabei jedoch Produkte wie Bitcoin oder andere riskante und hochspekulative Asset-Klassen zum Mittel der bevorzugten Wahl entwickelt. Wobei Investoren hier stets bedenken sollten, dass der Boom hier lediglich auf einer höheren Nachfrage basiert.

Besser und langfristiger planbar könnte dabei hingegen eine Investition in Unternehmen und die zugrunde liegenden Aktien sein. Angebot und Nachfrage bilden zwar hier ebenfalls kurzfristig den Preisbildungsmechanismus. Allerdings sind es der operative Erfolg und die Produktivität, die hier einen entscheidenden Unterschied ausmachen und langfristig Erfolg und Misserfolg trennen werden.

Wenn auch du daher nach einem frühen Ruhestand in Wohlstand strebst, gib lieber fein Acht: Denn im Folgenden wollen wir einmal schauen, weshalb die Aktien von Etsy und Tanger Factory Outlet Centers dir bei diesem Ziel behilflich sein können:

Etsy: Klein, dynamisch und stark wachsend!

Wer mit seinen Aktien mittel- bis langfristig erfolgreich sein und starke Überrenditen einfahren möchte, der sollte womöglich im Bereich der Small und auch Mid Caps aktiv werden. Kleinere, dynamische Aktien mit einem geringen Börsenwert bieten schließlich noch das Potenzial einer langen Zukunft voller Wachstum. Viele dieser Aktien haben ihre Perspektive dabei noch nicht ganz eingepreist.

Eine erste Aktie, die zu diesem Kreis dazugezählt werden kann, ist die von Etsy. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 6,8 Mrd. US-Dollar ist der E-Commerce-Akteur noch immer vergleichsweise klein bewertet. Selbst wenn wir das Nischendasein dieser auf Self- und Handmade-Waren spezialisierten Verkaufsplattform berücksichtigen.

Das Wachstum ist und bleibt dabei rasant, wie ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen offenbart: Im letzten Geschäftsjahr 2019 steigerte Etsy so beispielsweise sein Gross Merchandise Volume um 26,5 % auf 4,97 Mrd. US-Dollar, die Umsätze stiegen hingegen um 35,6 % auf 818,3 Mio. US-Dollar. Ein grundsätzlich starkes Wachstum, das auch in Zukunft anhalten soll. Immerhin erwartet Etsy für das laufende Geschäftsjahr 2020 erstmals Umsätze in einer Größenordnung von über einer Milliarde US-Dollar.

Dabei besitzt das Management eine überaus langfristige Perspektive und richtet den Fokus auf operatives Wachstum und die Bindung der Kunden aus. Durch Investitionen in kostenlose Versandmodalitäten sollte so beispielsweise in letzter Zeit das Einkaufserlebnis verbessert werden, künftig wird Etsy vermehrt Werbung auf anderen Plattformen schalten, um die Verkäufer zu stärken und mehr Verbraucher anzulocken. All das dürfte für ein anhaltend hohes Wachstum sprechen - sowie für eine Aktie, die noch immer erst am Beginn ihres langfristigen Wachstums steht und noch viel Potenzial vor sich hat.

Tanger Factory Outlet Centers: Eine wahnsinnige Dividende!

Eine zweite Aktie, die einen etwas anderen Ansatz besitzt, ist die von Tanger Factory Outlet Centers. Hierbei handelt es sich zunächst um einen sogenannten Real Estate Investment Trust, der ausgerechnet auf Einkaufs- beziehungsweise Outlet-Zentren spezialisiert ist. In vielerlei Hinsicht daher das komplette Gegenteil von Wachstumsrakete Etsy.

Der Grund, weshalb sich auch hierhinter eine attraktive langfristige Chance für einen vorzeitigen Ruhestand versteckt, liegt in der derzeitigen starken Dividende. Für das laufende Börsenjahr 2020 zahlt TFO, wie der REIT auch in Kurzform genannt wird, eine Dividende in Höhe von 1,43 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 11,97 US-Dollar entspricht das einer sagenhaften Dividendenrendite von 11,94 %. Ein ziemlich hoher Wert, klingeln bei dir schon sämtliche Alarmglocken?

Falls ja, so ist das natürlich alles andere als verwunderlich, denn das sieht nach einer klassischen Dividendenfalle aus. Tanger Factory Outlet Centers könnte hier allerdings die Ausnahme von der Regel sein, denn die derzeitige Ausschüttung wirkt hier nicht bloß historisch stabil, sondern auch operativ.

So sind es einerseits die inzwischen 27 Jahre an stetigen Erhöhungen, die Investoren beruhigen sollten und auf einen starken, stabilen Zahler schließen lassen, sowie andererseits die aktuelle Prognose. Das Management rechnet für 2020 mit Funds from Operations in einer Spanne zwischen 1,96 und 2,04 US-Dollar je Aktie, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis hier schlechtestenfalls auf knapp 73 % belaufen würde. Ein noch immer moderater Wert in Anbetracht dieser hohen Rendite, der ein gewisses Sicherheitspotenzial beinhalten dürfte.

Zugegeben, das operative Geschäft wird dabei in diesem Jahr moderat rückläufig sein, allerdings scheint 2020 ein Jahr des Umbruchs zu werden. So steigt die Leerstandsquote zumindest vorübergehend mal auf voraussichtlich 8 % im Immobilienportfolio an. Ein Wert, der durch Neuvermietungen jedoch mittelfristig auch zu weiterem Wachstum führen könnte, weshalb diese Aktie mit fast 12 % Dividendenrendite derzeit so interessant wirkt.

Du brauchst keinen Bitcoin!

Wer als Investor daher reich und früh in den Ruhestand gehen möchte, der sollte womöglich besser auf Aktien setzen. Unsere heutigen beiden Vertreter, Etsy und Tanger Factory Outlet Centers, bieten dabei ebenfalls einen gewissen Nervenkitzel. Allerdings auch funktionierende Geschäftsmodelle, an deren Erfolg du langfristig partizipieren und durch die du reich werden kannst.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool besitzt und und empfiehlt Aktien von Etsy und empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images