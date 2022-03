Vergiss Bitcoin & Ethereum: Günstige Top-Aktien, um besser vom Krypto-Boom zu profitieren!

Mit günstigen Top-Aktien vom Krypto-Boom profitieren? Für manche Investoren ist das der bessere Weg, anstatt direkt in Bitcoin oder Ethereum zu investieren. Profitable Geschäftsmodelle oder rasante Wachstumsraten können eine andere Adaption ermöglichen.

Die zwei günstigen Top-Aktien Block und PayPal positionieren sich unter anderem, um auch mithilfe von Kryptowährungen zu profitieren. Aber sie sind eine Menge wert. Und eben derzeit preiswert. Riskieren wir einen Blick darauf, warum diese Chancen langfristig orientiert jetzt spannend sein könnten.

Günstige Top-Aktie Block: Auch Bitcoin ist dabei

Block ist eine erste günstige Top-Aktie, die unter anderem Kryptowährungen und primär Bitcoin in ihr Repertoire aufgenommen hat. Insbesondere CEO Jack Dorsey ist ein begeisterter Anhänger dieses digitalen Assets. Aber auch in der Bilanz schlummern Bitcoin-Investitionen, was in gewisser Weise eine Symbiose der Investitionsthesen bieten kann.

Allerdings ist Block jede Menge mehr. Vor allem verbrieft die Aktie die Chance, von einem US-amerikanischen Zahlungsdienstleister zu profitieren, der inzwischen weit verbreitet ist. Square besitzt ein starkes Ökosystem. Aber die Cash App ein zweites. Beides verknüpft klassische Zahlungsdienstleistungen und eben die privaten Finanzen. Und ermöglicht es, auch in den Bitcoin zu investieren oder Zahlungen in der Kryptowährung zu akzeptieren.

Noch immer gibt es eine Menge Wachstumspotenzial. Egal ob in den USA, was eine vollumfängliche private Applikation angeht, oder im internationalen Raum. All das gibt es derzeit für eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,7 Mrd. US-Dollar oder für ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 8. Das ist vergleichsweise preiswert für ein momentan zweistelliges Umsatzwachstum und die Aussicht auf Gewinnwachstum in der Zukunft.

PayPal: Auch hier spielen Kryptowährungen eine Rolle

Eine zweite Top-Aktie, bei der Kryptowährungen wie der Bitcoin eine Rolle spielen, ist PayPal. Dem US-Konzern sagt man weitere Adaptionen nach. Allerdings steht das klassische Kerngeschäft rund um Venmo und den gleichnamigen Zahlungsdienstleister im Fokus. 426 Mio. Nutzer und 1,25 Billionen (!) US-Dollar Zahlungsvolumen stehen hier im Vordergrund.

Die PayPal-Aktie ist jetzt wirklich preiswert. Momentan liegt die Marktkapitalisierung gerade einmal bei 116 Mrd. US-Dollar, was für ein derartiges Ökosystem eher klein ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei einem Aktienkurs von 100,07 US-Dollar bei gerade einmal 28,4. Das ist eher preiswert. Gewinnwachstum soll es im Geschäftsjahr 2022 zwar eher nicht geben. Dafür jedoch weiterhin ein Umsatzwachstum von 15 bis 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Für mich ist das die Basis für zukünftiges Gewinnwachstum.

PayPal ist für mich deshalb eine günstige Top-Aktie, weil das Ökosystem einen Wettbewerbsvorteil bildet. Verbraucher setzen auf die Applikationen im Onlinehandel und werden ihr wahrscheinlich treu bleiben, weil sie dem Namen inzwischen vertrauen. Das ist eine Basis, auf die ich langfristig orientiert mit dem Wachstumspotenzial lieber setzen würde als auf Bitcoin oder Ethereum.

Der Artikel Vergiss Bitcoin & Ethereum: Günstige Top-Aktien, um besser vom Krypto-Boom zu profitieren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Block und PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoins, Ethereum,, sowie Aktien von Block und PayPal.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images