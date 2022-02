Vergiss Bitcoin, Tech-Aktien & Zick-Zack-Kurse: Diese Top-Dividendenaktien bescheren regelmäßige Renditen

Was haben Bitcoin und Tech-Aktien gemeinsam? Richtig: Zuletzt sind es insbesondere Zick-Zack-Kurse gewesen. Historisch hat sich die Volatilität für Investoren langfristig orientiert gelohnt. Chancen und Risiken können bei einzelnen Werten weiterhin überproportional hoch sein. Trotzdem ist der Weg nicht für jeden Investor geeignet.

Wer genug von Zick-Zack-Kursen, Tech-Aktien oder auch dem Bitcoin hat und Top-Dividendenaktien für solide Renditen haben möchte, der ist bei Realty Income und Hormel Foods an einer vielversprechenden Adresse. Riskieren wir einen Blick darauf, was wir von diesen Aktien erwarten können.

Bitcoin, Tech-Aktien & Zick-Zack? Nicht bei Dividendenaktie Realty Income

Realty Income ist in vielerlei Hinsicht das komplette Gegenteil von Bitcoin, Tech-Aktien oder Zick-Zack-Kursen. Als Real Estate Investment Trust mit über 10.000 Immobilien basiert hier ein großer Teil der Investitionsthese auf jeder Menge Vermögenswerten. Sowie auf Wertsteigerungen und vor allem stabilen Mieterlösen, die letztlich zu einer starken Dividende führen.

Diese Top-Dividendenaktie zahlt seit mehr als 51 Jahren konsequent eine Dividende aus. Mit moderaten Zukäufen und vertraglich vereinbarten Wachstumsraten bei den Mieterlösen gibt es immerhin ein konsequentes Wachstum. Das führt dazu, dass die ausgeschüttete Dividende je Aktie konsequent erhöht worden ist.

Ohne Zweifel basiert ein nicht unerheblicher Anteil der Rendite auf der Dividende. Historisch gesehen lag die Gesamtrendite von Realty Income sogar bei über 15 % p. a., was jedoch an dem starken zurückliegenden Wachstumskurs seit dem Börsengang liegt. Ich würde mit solchen Werten zwar nicht mehr kalkulieren. Mehr als 4 % Dividendenrendite und moderate Zuwächse können langfristig orientiert jedoch eine nette Gesamtrendite ermöglichen. Vor allem, wenn man die Ausschüttungen reinvestiert. Zick-Zack wie bei Tech-Aktien oder auch dem Bitcoin gibt es hier jedenfalls nicht.

Hormel Foods: Defensive Lebensmittelqualität

Hormel Foods’ Aktienkurs hat zwar in den vergangenen Jahren ein wenig Zick-Zack hingelegt. Das liegt jedoch kaum am operativen Verlauf, sondern eher an COVID-19 und einigen Sondereffekten. Als defensiver Lebensmittelkonzern ist das Fundament jedoch weiterhin solide. Mit Inflation erholt sich der Aktienkurs sich jedoch wieder. Ohne Zweifel ist das defensiver als Bitcoin oder auch Tech-Aktien. Und qualitativer, beispielsweise was das markenstarke Portfolio mit über 40 Produkten auf dem ersten oder zweiten Platz im US-Lebensmittelmarkt angeht.

Die Dividendenrendite ist mit ca. 2 % zwar überschaubar. Dafür bietet Hormel Foods jedoch eine historisch starke Qualität, immerhin ist die Aktie ein echter Dividendenkönig. Mit Wachstumsraten von zuletzt ca. 5 % p. a. ist das Fundament zudem auf stärkeres Dividendenwachstum ausgerichtet. Das ist ebenfalls eine solide Qualität dieser Aktie.

Vielleicht kann die Aktie von Hormel Foods nicht mehr die Renditen liefern, wie Tech-Aktien es schaffen. Oder der Bitcoin in der Vergangenheit. Aber mit 2 % Dividendenrendite, der soliden Qualität, einer starken Preissetzungsmacht und Dividendenwachstum sehe ich das Fundament für eine solide Rendite für langfristig orientierte Investoren.

