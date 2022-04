Vergiss Sparbuch, Öl und Mehl: Diese Aktien ver-10-fachen deinen Einsatz

Gehörst du auch zu den Sparbuch-Investoren? Hortest du neuerdings auch Sonnenblumenöl und Mehl?

Herzlichen Glückwunsch! Mit dieser Strategie befindest du dich hierzulande in guter Gesellschaft.

Tausende Milliarden Euro bunkern deutsche Sparer auf praktisch unverzinsten Sparbüchern. Auch die Abteilung Naturprodukt dürfte langfristig keine positive Rendite abwerfen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge stellt man fest, dass die Aktienkultur in Deutschland noch immer ganz am Anfang steht. Einerseits traurig, doch andererseits perfekt für all jene, die jetzt nach Aktien suchen, die sich in den nächsten Jahren locker ver-10-fachen können.

Sparbuch, Sonnenblumenöl und Mehl

Es ist ein gutes Gefühl, wenn das Geld auf dem Sparbuch schön sicher ist. Nicht so wie auf dem Aktienmarkt, wo jeden Tag alles auf dem Spiel steht.

Die Zahl auf dem Sparbuch mag sich nicht verändern. Dafür aber die Kaufkraft. Erst recht bei Inflationsraten oberhalb von 7 %.

Sofern man überhaupt noch etwas für die gesparten Euro angeboten bekommt. Bei Sonnenblumenöl und Mehl muss man momentan schon Glück haben.

Geübte Hamsterkäufer haben jetzt natürlich gut lachen. Mit einem Schrank voll mit Sonnenblumenöl und Mehl kann man erst mal weiter entspannt das Sparbuch füttern. So, wie man es gewohnt ist.

Und all das, obwohl es heutzutage so viele Alternativen gibt

Blöd nur, dass Sonnenblumenöl selbst bei optimaler Lagerung nur 12 bis 18 Monate haltbar ist. Bei Mehl sieht es nicht viel besser aus. Vollkornmehl könnte sogar bereits nach sechs Monaten unbrauchbar sein.

So gräbt sich der Sparbuch-Investor sein Grab noch tiefer. Jetzt gammelt nicht nur das Geldvermögen vor sich hin, sondern auch der Vorratsschrank.

Und das alles völlig ohne Not, angesichts der vielen Alternativen. Wer nicht mehr frittieren kann, wirft den Fisch eben in die ganz und gar nicht knappe Butter. Dazu gibt es feinsten Bio-Reis aus dem Sonderangebot.

Auch das Sparbuch ist nicht die beste Idee. Erst recht nicht, wenn es Aktien gibt, die den Einsatz ver-10-fachen können.

Die besten Chancen gibt es immer da, wo niemand hinsieht

Wachstum ist das Zauberwort. Also genau das, was Sparbuch, Sonnenblumenöl und Mehl absolut nicht leisten können.

Gefragt sind Aktien, die einen Megatrend bedienen. Mit hohen Chancen und viel Luft nach oben.

Während im Supermarkt die Regale gestürmt wurden, haben sich die Kurse vieler Wachstumsaktien teilweise mehr als halbiert. Auch Unternehmen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, E-Commerce und Cloud-Dienstleistungen sind momentan wieder deutlich günstiger zu haben als noch vor einem Jahr.

Die besten Chancen gibt es immer da, wo niemand hinsieht. Derzeit schauen alle auf Sonnenblumenöl und Mehl. Das sind die besten Voraussetzungen, um sich günstig mit Aktien einzudecken, die sich locker ver-10-fachen können.

Weil jeder weiß, dass allein die Rückkehr zum vorherigen Allzeithoch nach einer Halbierung bereits eine Kursverdopplung bedeutet. Und wie sagt man so schön: Von 0 auf 1 dauert es eine Ewigkeit. Von 2 bis 10 kommt ein echter Megatrend mindestens so schnell, wie die Kaufkraft vom Sparbuch auf null geht.

Der Artikel Vergiss Sparbuch, Öl und Mehl: Diese Aktien ver-10-fachen deinen Einsatz ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

