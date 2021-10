Vergiss Wasserstoff! Diese Megatrends machen dich wirklich reich!

Wasserstoff ist wirklich ein heißer Megatrend. Viele Investoren spekulieren gerade darauf, dass dieses Geschäftsfeld so einige Probleme lösen könnte. Egal ob Digitalisierung oder nachhaltigere Energie: Es könnte eine Menge Anwendungsmöglichkeiten geben.

Es gibt jedoch auch Probleme mit dem Wasserstoff. Auch wenn die Verfahren noch in ihren Anfängen stecken, könnte die Effizienz eine Baustelle sein. Oder möglicherweise die Kosten, die mit der Gewinnung und der Speicherung dieser Energieform einhergehen.

Wie auch immer: Falls du auch deshalb und aufgrund der Risiken auf der Suche nach anderen Megatrends bist, wollen wir heute einen Blick auf zwei andere starke Geschäftsmodelle werfen. Sie könnten dich möglicherweise richtig reich machen. Und das mit einer spannenden Alltagskomponente.

Vergiss Wasserstoff: Top-Megatrend E-Commerce

Es mag zugegebenermaßen ein weiter Weg vom Wasserstoff als Megatrend hin zum E-Commerce sein. Allerdings glaube ich: Es lohnt sich, ihn zu gehen. Für viele Investoren ist der Drops in diesem Markt möglicherweise schon gelutscht. Allerdings ist er es noch lange nicht.

Im Onlinehandel gibt es noch jede Menge Möglichkeiten. Alleine dass Südkorea der größte E-Commerce-Markt mit einem Anteil von ca. 26 % ist, zeigt: Die Wachstumsthese ist noch immer intakt. Und es gibt noch jede Menge Raum, in den der Onlinehandel hineinwachsen kann. Egal ob regional, in Nischen oder auch in anderen Bereichen.

Schon heute geben die Menschen jede Woche Milliarden von US-Dollar und Euro für Waren im Internet aus. Das ist entsprechend ein Megatrend, wo jetzt eine Menge Geld fließt. Und auch in Zukunft noch fließen dürfte. Wer sich hier spezialisiert, der kann langfristig orientiert noch solide Renditen einfahren. Vor allem, wenn viele kleinere Akteure konsequent profitabler werden, könnte das für eine Neubewertung sorgen. Vielleicht ein attraktiverer, etablierterer Trend als der Wasserstoff.

Auch Telemedizin als großer Markt

Anstatt auf den Megatrend Wasserstoff zu setzen, könnte auch die Telemedizin ein adäquater Markt sein. Im Vergleich zu dem titelstiftenden Markt scheint mir dieser Megatrend alltäglicher und solider zu sein. Oder eine logischere Konsequenz, was das Wachstum und das Potenzial angeht.

Aber lass uns zunächst eines definieren: Telemedizin ist nicht nur das Anrufen seines Arztes per Videotelefonie-Lösung. Nein, es geht zukünftig auch um digitale Gesundheitsdienstleistungen im Allgemeinen. E-Aktie, Tracken von Daten und schnellere Auswertungen. Möglicherweise auch das datenschutzkonforme Teilen von Patientendaten und eine vollumfänglichere Behandlung für Patienten. All das kann dieser Megatrend beinhalten.

Was macht diesen Megatrend-Markt zu einem, der Investoren reich machen könnte? Ganz einfach: Ein großartiges Marktpotenzial, schon heute ist die Medizin schließlich gigantisch. Sowie gleichzeitig die kleine Ausgangslage, dass sich der Markt erst in der Entwicklung befindet. Im Vergleich zum Wasserstoff ist das ein Markt, der dich meiner Meinung nach wirklich reich machen könnte.

