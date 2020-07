Verhakt zwischen Nord und Süd - EU-Gipfel geht in 4. Tag

- von Andreas Rinke und Gabriela Baczynska

Brüssel/Berlin (Reuters) - Das Ringen um das billionenschwere Finanzpaket der Union ist in den 4. Tag gegangen: Am frühen Montagmorgen berieten die 27 EU-Regierungschefs in Brüssel weiter, um einen Ausweg aus der verfahrenen Debatte um den künftigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 und den geplanten Aufbaufonds zu finden, der besonders von der Corona-Krise betroffenen Staaten helfen soll.

Dies wurde als Zeichen gewertet, dass die EU-27 unbedingt eine Einigung finden wollen.

Dabei zeigten sich ernsthafte Differenzen zwischen einigen Nordländern, die auf geringere Zuschüsse als die ursprünglich vorgesehenen 500 Milliarden pochen, und den Südländern, die keine Bedingungen für die Hilfen akzeptieren wollen. Auch der vereinte Versuch von EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte bisher keine Lösung. Zweiter Streitpunkt ist, ob EU-Zahlungen an Rechtsstaatsprinzipien geknüpft werden sollen - hier prallen unterschiedliche Auffassungen in Ost- und Westeuropa aufeinander. Auch um drei Uhr Morgens saßen die Regierungschefs deshalb im Ratsgebäude in Brüssel noch zusammen.

NORDSTAATEN GELTEN ALS BLOCKIERER

Am Sonntag war vor allem der niederländische Regierungschef Mark Rutte zunehmend und offen von Kollegen als Blockierer kritisiert worden. Zusammen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz forderte er zum einen, dass die Summe der als Zuschüsse gezahlte Hilfen auf 350 Milliarden Euro gekürzt werden sollen. Die große Mehrheit der anderen Staaten wollten dagegen am Sonntagabend nur eine Kürzung auf 400 Milliarden Euro akzeptieren. Zu der Gruppe der sogenannten "Sparsamen Vier" mit Schweden und Dänemark stieß am Sonntag auch noch Finnland. Damit sperren sich drei Sozialdemokraten, ein liberaler und ein konservativer Regierungschef gegen eine Einigung. In dreien dieser Nordländer sind auch die Grünen Koalitionspartner - deren deutsche Schwesterpartei genauso wie die SPD für ein Volumen von 500 Milliarden Euro an Zuschüssen sind.

In vielen Delegationen wuchs die Kritik am Vorgehen dieser fünf Staaten. Schon in der Nacht zu Sonntag hatten Merkel und Macron nach Angaben mehrerer EU-Diplomaten Gespräche in kleineren Gruppen verärgert abgebrochen, weil Rutte zu wenig Bereitschaft zu Kompromissen zeigte. "Rutte verteidigt seine Euro, Merkel und Macron verteidigen Europa", hatte die französische Europaabgeordnete Nathalie Loiseau daraufhin getwittert. Sloweniens Ministerpräsident Janez Jansa appellierte an die Kompromissbereitschaft seiner Kollegen.

Vor allem die Südstaaten fürchten mit Blick auf negative Marktreaktionen, den EU-Gipfel ohne eine Einigung zu beenden. Bereits am Sonntag war überlegt worden, einen zweiten EU-Gipfel im August abzuhalten, wenn keine Einigung gelingen sollte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte die 27 Regierungen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters aufgefordert, sich zu einigen, um gemeinsam gegen die Wirtschaftskrise ankämpfen zu können. Der Euro zeigte sich am Montagmorgen aber trotz der Hängepartie stabil, nachdem Lagarde betont hatte, dass die EZB bereitstände, die Märkte zu stabilisieren.

Auch der Versuch von Ratspräsident Michel, eine Zustimmung Dänemarks, Schwedens und Österreichs mit der Zusage höherer nationaler Rabatte von den Zahlungen für den EU-Haushalt zu erkaufen, scheiterten zunächst. Den Niederlanden wurde angeboten, dass sie mehr Geld aus den EU-Einnahmen durch Zölle erhalten sollen. EU-Diplomaten erklärten den Widerstand Ruttes auch damit, dass dieser unter massivem innenpolitischen Druck stehe. Seine Koalition verfügt im niederländischen Parlament nur über eine knappe Mehrheit. Das Paket muss am Ende aber noch durch die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament.

STREIT ÜBER RECHTSSTAATLICHKEIT

Zu dem Nord-Süd-Streit kam am Sonntag auch eine West-Ost-Auseinandersetzung über die Frage, ob Zahlungen aus dem EU-Haushalt künftig an rechtsstaatliche Prinzipien geknüpft werden sollen. Dies lehnen Polens Ministerpräsident Morawiecki und Ungarns Regierungschef Viktor Orban vehement ab. Beiden Ländern Osteuropas wird vorgeworfen, mit umstrittenen Justiz- und Medienreformen rechtsstaatliche Prinzipien der EU zu verletzen. Orban wiederum sieht eine "Politisierung" der Debatte, weil bisher der Europäische Gerichtshof darüber entscheide, ob Rechtsstaatsprinzipien verletzt werden oder nicht. Nach Angaben von EU-Diplomaten setzen die Osteuropäer darauf, dass die südlichen EU-Länder für die Zuschüsse aus dem Aufbaufonds einer Verwässerung der Rechtsstaatsklausel am Ende zustimmen. Orban wiederum kritisierte Rutte offen: "Ich mag keine gegenseitigen Schuldzuweisungen, aber der Niederländer ist der Verantwortliche für das ganze Chaos", sagte er.