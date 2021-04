Verhaltener Monatsausklang im DAX mit kleinen April-Gewinnen

Unterstützungen haben gehalten

Nach dem gestrigen Kursrutsch hat der DAX nun wieder die Unterstützungen im Blick und vielleicht auch die runde 15.000er-Marke. Dies sagte unser Händler heute am Morgen im Interview mit Blick auf das mittelfristige Chartbild:

Im Detail kamen wir noch einmal auf die Quartalszahlen von Amazon zu sprechen, die mit einem grandiosen ersten Quartal aufwarteten. Über 100 Milliarden US-Dollar Umsatz und 8,1 Milliarden Euro Gewinn standen zu Buche, die näher erläutert wurden.

Ebenso schauten wir auf die NIO als Tesla-Konkurrent und die gesamten Zukunftsaussichten der Branche inklusive einiger Visionen.

Der DAX bewegte sich bis zum Mittag etwas nach oben und konnte damit einige Verluste des Vortages ausgleichen. Doch in Summe gelang kein Reversal, auch weil die Wall Street am Nachmittag erst einmal mit einem GAP auf der Unterseite eröffnete. Dies bedeutete "nur" einen Rücklauf im DAX bis auf 15.244 Punkte.

Als Belastung wurden die BIP-Zahlen aus Deutschland aufgenommen. Es sank von Januar bis März um 1,7 Prozent zum Vorquartal, nachdem die Deutsche Wirtschaft zuvor zwei Quartale in Folge gewachsen. In der Eurozone sank die Wirtschaftsleistung zum Jahresanfang im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent nach unten.

Im Tief wurde jedoch nicht mehr die 15.100 unterschritten, was widerum für eine Stärke zum Monatsausgang spricht. Zwar konnte hier kein Tagesplus erzielt werden, doch die Volatilität schränkte sich wieder ein und das Level zum Handelsschluss ist damit weiter in der Range verblieben.

Folgende Tagesparameter umrahmten den Handelstag:

Eröffnung 15.204,39 Tageshoch 15.244,26 Tagestief 15.135,91 Vortageskurs 15.154,20 Schlusskurs 15.135,91

Übergeordnet vollzog sich der Markt inmitten einer größeren Seitwärtsphase beim DAX heute, wie der Intraday-Verlauf aufzeigt:

Von der Wall Street kamen keine weiteren Signale am Abend. Nach dem punktgenauen GAP-close des Nasdaq fielen die Kurse wieder zurück. Ob wir am Montag mit einem "Sell in may" starten, muss der Markt beantworten.

Rund ein Prozent Minus brachte die Börsenwoche im DAX hervor. Der Monat April schloss mit einem Gewinn von 0,9 Prozent.

Welche Aktien standen beim DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Tagesgewinner waren heute die Aktien von MTU Aero Engines. Ein solides Quartalsergebnis wurde bescheinigt, was besser als die Erwartungen war. Zwar sank der Erlös wegen der schweren Krise der Luftfahrtbranche im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 989 Millionen Euro zurück, doch es gab einen Nettogewinn. Dieser lag bei 49 Millionen Euro.

Auf der Negativseite geriet BASF etwas unter die Räder und war der Tagesverlierer. Hier muss man jedoch auf die Dividendenausschüttung achten, die den Kurs nach den Ergebnissen belastete. Auch geriet Delivery Hero noch einmal unter Druck, nachdem in der ersten Wochenhälfte die Gewinnserie noch angehalten hatte.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die gestrige Tageskerze hat der DAX erst einmal zurückgeworfen und die jüngste Trendlinie gebrochen. Darunter gab es jedoch keinen weiteren Impuls, so dass wir hier im Chartbild erst einmal zum Monatswechsel eine Stabilisierung sehen:

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden.

