Verhaltener Wochenstart nach DAX-Rallye-Woche

Die starke Vorwoche musste im DAX erst einmal verarbeitet werden. Immerhin stieg der Deutsche Leitindex um rund 1.000 Punkte. Wie verarbeitete der Markt heute diese Bewegung zum Wochenstart?

Richtungssuche im DAX

Bereits am Freitagabend gab es leicht schwächere Indikationen nach dem XETRA-Schluss. Dies verwundert insofern nicht, als dass wir eine extrem starke Woche im Deutschen Aktienindex gesehen hatten. Mit mehr als 10 Prozent Aufschlag sah man eine Rallye, die in ihrer historischen Vergleichbarkeit lange zu suchen ist.

Entsprechend zurückhaltend startete die neue Börsenwoche mit leichten Abgaben. Diese fanden bereits in der ersten Handelsstunde ihren Boden und markierten mit 12.670 Punkten das Tagestief. Im weiteren Verlauf zog der Markt wieder an und übersprang bereits zum Mittag die 12.800 Punkte. Damit wurde ein neues XETRA-Tageshoch markiert und der Weg zu den Freitagshochs freigegeben.

Vor Eröffnung der ebenfalls positiv gestimmten Markteilnehmer an der Wall Street gab es hier noch eine Zugabe. 12.913 Punkten sind nun das Verlaufshoch der letzten drei Monate und halten bis zur runden 13.000er-Marke nur 87 Punkte Puffer für die Bären am Markt parat.

Diese holten nach 16 Uhr zu einer Gegenbewegung aus, schafften es jedoch nicht, den Markt unter das Eröffnungsniveau zu drücken.

Mit einem leichten Minus schloss der DAX schließlich bei 12.819 Punkten und ließ folgende Eckpunkte im Überblick zurück:

Eröffnung 12.722,68PKT Tageshoch 12.913,13PKT Tagestief 12.670,95PKT

Den Intraday-Verlauf sehen Sie an dieser Stelle:

Blicken wir nun auf die Gewinner und Verlierer unter den 30 größten Aktienwerten aus Deutschland.

Gewinner und Verlierer im DAX

Das Feld war heute bunt gemischt und der Gesamtmarkt spaltete sich in Werte mit Gewinnmitnahmen, nach toller Performance und Werte, die Nachholpotenzial hatten.

An erster Stelle ist hierbei die Deutsche Lufthansa zu nennen. Das Unternehmen profitiert weiter vom Rettungspaket und der anziehenden Normalisierung im Frachtbereich. Die Rückkehr über die runde Marke von 10 Euro wirkte hier wie eine Initialzündung und brachte die Aktie an die Spitze der DAX-Gewinner.

Platz zwei war durchaus überraschend, wenn man sich die Vorgeschichte genauer ansieht. Am Freitag nach Börsenschluss gab es bei Wirecard eine Meldung, die den Kurs erheblich unter Druck brachte (Rückblick intraday Freitag):

Eine Anzeige der Finanzaufsicht Bafin hatte für Aufsehen gesorgt und den Aktienkurs am Freitagabend stark belastet. Unser Händler der LS Exchange nahm dazu ab Minute 4:40 Stellung:

Mit diesen Voraussetzungen begann der Wochenstart in dieser Aktie mit einem Minus von rund vier Prozent. Hiervon konnte sich die Aktie im Tagesverlauf deutlich lösen und nicht nur das Minus aufholen, sondern am Tagesende sogar ein deutliches Plus aufweisen:

Diese beiden Unternehmen waren somit für einen Teil der DAX-Stärke verantwortlich. Alle weiteren Unternehmen im Ranking sind hier aufgelistet:

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die Rallye im DAX ist erst einmal zum Stehen gekommen, auch wenn es ein neues Verlaufshoch gab. Der mittelfristige Chart nähert sich insgesamt der runden 13.000 und darüberliegend seinen Allzeithochs an:

Die Arbeitsmarktdaten aus Amerika wirken ebenso nach, wie die Liquiditätsspritzen der EZB und des Bundes. Wie die US-Notenbank auf die Wirtschaftsdaten reagieren wird, erfahren wir am Mittwochabend.

