Verhandlungen gescheitert - Bau-Tarifrunde geht wohl in Schlichtung

Berlin (Reuters) - In der Tarifrunde für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe droht die Schlichtung.

Die Arbeitgeberseite teilte am Mittwoch mit, die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen seien nach mehrstündigen Verhandlungen ohne Ergebnis abgebrochen worden. "Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitnehmerseite im nächsten Schritt die Zentralschlichtungsstelle anrufen wird", erklärten die Branchenverbände ZDB und HDB. Die Gewerkschaft IG Bau warf den Arbeitgebern vor, sie hätten "partout nicht ernsthaft über das Thema Wegezeit" sprechen wollen. IG Bau-Chef Robert Feiger geht davon aus, dass die Bundestarifkommission der IG Bau am 27. September dem Bundesvorstand der Gewerkschaft vorschlagen werde, die Schlichtungsstelle anzurufen. "Die Zeichen stehen auf Arbeitskampf."

Die IG Bau hatte wiederholt betont, die fünfte Runde der Gespräche sei für die Arbeitgeber die letzte Chance, sich mit der Gewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag am Verhandlungstisch zu einigen. Die IG Bau fordert 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie den Angleich der Ostlöhne an das Westniveau. Zudem plädiert die Gewerkschaft dafür, die in der letztjährigen Schlichtung vereinbarte Wegezeitentschädigung hin zu einer angemessenen Bezahlung der Baubeschäftigten für die Fahrten zu ihren Einsatzorten weiterzuentwickeln. Nun betonte die Gewerkschaft ohne eine Wegezeitenentschädigung gebe es keinen Abschluss. Die Arbeitgeber hätten nur ein weiteres Lohn- und Gehaltsangebot vorlegen wollen, wenn die IG Bau ihre Forderung zurückgezogen hätte.

Die Arbeitgeber erklärten, die Frage einer Entschädigung für die Wegezeit sei vielmehr Gegenstand des Bundesrahmentarifvertrags und nicht der Lohn- und Gehaltstarifverträge. Darüber habe es eigentlich Einigkeit gegeben, doch die IG Bau sei in den Verhandlungen wieder davon abgerückt. "Dadurch, dass die Gewerkschaft immer wieder die Wegstreckenentschädigung zum eigentlichen Schwerpunkt der Verhandlungen machen wollte, war kein Abschluss der Entgeltrunde möglich", sagte HDB-Vizepräsidentin Jutta Beeke. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Uwe Nostitz, fügte hinzu: "Wir wären bereit gewesen, durch ein wesentlich verbessertes Angebot eine Einigung in den Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen unter Einbeziehung der Ost-/West-Angleichung zu erreichen."