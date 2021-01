Verhandlungskreise - Bund und Länder beschränken Kontakte

Berlin (Reuters) - Bund und Länder beschränken die privaten Kontakte in der Corona-Krise noch weiter als bisher geplant.

Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten einigten sich in den Beratungen nach Auskunft aus Verhandlungskreisen darauf, dass sich künftig ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen darf. Diese Person kann aber wechseln. Mit der weiteren Reduzierung der Kontakte wollen Bund und Länder die Infektionsgefahr weiter eindämmen. Die Regelung orientiert sich an dem Modell, das auch auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle in Deutschland im Frühjahr 2020 galt.