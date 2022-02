Mit der Markteinführung setzt Verimatrix seinen Kurs zur Bereitstellung moderner, cloud-basierter Anti-Piracy- und Cybersicherheitslösungen fort, die es den Kunden ermöglichen, ihr Unternehmen zu schützen, neue Tools zu testen, das Onboarding schneller zu erledigen, Wachstum zu ermöglichen und in SaaS-Geschwindigkeit zu expandieren

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), (Paris:VMX), der führende Anbieter von benutzerorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute die Markteinführung der Verimatrix Secure Delivery Platform.

Bei der Verimatrix Security Delivery Platform handelt es sich um ein leistungsstarke Cloud-Ökosystem, das Anti-Piracy-Services und Services für die Cybersicherheit in einer benutzerfreundlichen, transparenten Plattform vereint und Medienunternehmen, Eigentümern von Inhalten, Streaming-Anbietern und Rundfunk- und Fernsehsendern in aller Welt unvergleichlichen Mehrwert bietet. Durch die Absicherung ihrer Inhalte, Anwendungen und Geräte mit einheitlicher Benutzerführung bietet die Plattform ein neues Maß an Effizienz und Kosteneinsparungen. Gleichzeitig sorgt sie für eine deutlich verbesserte Einnahmensicherung und beschleunigt die Agilität in erheblichem Maße.

Die Verimatrix Secure Delivery Platform stand bisher zunächst ausgewählten Kunden zur Verfügung, die bereits frühzeitig ihr Interesse an unseren Cloud-Angeboten geäußert haben. Heute ist die offizielle Markteinführung der folgenden auf der Plattform erhältlichen Produkte:

– Streamkeeper DRM: Cloud-basierter digitaler Urheberrechtsschutz zur Sicherung von Premium-Filmen, Fernsehsendungen und Live-Streaming-Events, beispielsweise Sportveranstaltungen, Konzerte und glanzvolle Gala-Premieren.

– Verimatrix App Shield: Das Produkt bietet selbsttätigen Schutz von mobilen iOS- und Android-Apps gegen Reverse Engineering und andere Hackerangriffe ohne jeglichen Programmieraufwand. Es umfasst ein Überwachungs-Dashboard, mit dem die Kunden das Bedrohungsprofil ihrer Benutzer untersuchen und die Risiko-Beurteilung einzelner App-Instanzen aufschlüsseln können.

– Real-Time Monitoring: Die Echtzeitüberwachung umfasst alle Bereiche von der Cloud-Analytik für Vor-Ort-Implementierungen des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) bis hin zu den neuartigen SaaS-nativen Cloud-DRM- und Anti-Piracy-Services des Unternehmens. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse intensivieren die Zuschauerbindung, erhöhen die Netto-Positivwerte, verringern die Abwanderung und stellen sicher, dass die Inhalte immer zum richtigen Preis angeboten werden.

– Streamkeeper Counterspy: Streamkeeper ist die branchenweit erste wirksame Cybersicherheits- und Anti-Piracy-Lösung, die speziell für die Ermittlung und Bekämpfung der Videopiraterie entwickelt wurde. Sie umfasst Counterspy, die autonome Einbindung eines Anti-Piracy-Sicherheitsagenten, der auf der proprietären Zero-Code-Technologie von Verimatrix basiert. Sie ermöglicht es den Kunden, tiefgreifende, defensive Gegenmaßnahmen anzustoßen und ihre eigenen Kunden zu überwachen, ohne dass dazu ein großer, zeitraubender Integrationsaufwand erforderlich ist.

Wichtige strategische Partner wie z. B. Codierer, Player, Middleware-Anbieter und Content-Delivery-Networks (CDNs) können ihre Dienste mit der Verimatrix Secure Delivery Platform vernetzen, um kostenlose Testversionen anzubieten, ein schnelleres Onboarding zu ermöglichen und gemeinsame Kunden bei der Gewinnsteigerung zu unterstützen. Die Verimatrix Secure Delivery Platform wird die Einführung von Mehrwertdiensten durch ein globales Netzwerk von zuverlässigen Partnern wie Ateme, Broadpeak, NexPlayer, MUSO, Telestream, THEO Technologies, Velocix und vielen weiteren mehr beschleunigen.

„Die Verimatrix Secure Delivery Platform knüpft an die Modernisierungsstrategie des Unternehmens an, die Vor-Ort-Lösungen durch kühne, neue cloud-basierte Anti-Piracy- und Cybersicherheitslösungen ablöst, welche es den Kunden ermöglichen, mit SaaS-Geschwindigkeit zu expandieren“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President von Verimatrix. „Es geht darum, den Kunden Mehrwert zu bieten, den sie auf dem Markt nicht ohne Weiteres selbst erzielen können, z. B. den Zugriff auf fortschrittliche Anti-Piracy-Tracking- und Takedown-Funktionen, die Verbesserung der Bildwiedergabequalität auch nach der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen oder die Vereinfachung der Integration und die Verkürzung der Zeit bis zur Markteinführung dank autonomer Zero-Code-Injection-Funktionen. Wir freuen uns sehr, unsere Plattform heute offiziell auf den Markt zu bringen.“

Weitere Informationen über die Verimatrix Secure Delivery Platform erhalten Sie unter: www.verimatrix.com/platform/. Informationen darüber, wie Sie Plattformpartner werden können, finden Sie unter: www.verimatrix.com/partners.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern - von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005053/de/

Verimatrix Ansprechpartner für Investoren:



Jean-François Labadie, Chief Financial Officer

finance@verimatrix.com

Verimatrix Ansprechpartner für Medien:



Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com