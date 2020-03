Verimatrix erhält vier renommierte Stevie® Awards für hervorragenden Kundendienst

99%ige Kundenzufriedenheit beschert globalem technischen Support-Team von Verimatrix drei Awards und eine Gold-Trophäe für Mitglied des Amerika-Teams Eric Johnson

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), ehemals bekannt als Inside Secure und global tätiger Anbieter innovativer, kundenfreundlicher Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen, gab heute bekannt, dass es bei den 14. jährlichen Stevie® Awards mit Gold sowie zweimal Silber und Bronze für den Bereich Vertrieb und Kundendienst ausgezeichnet wurde. Die Stevie Awards ehren Verimatrix für ausgezeichneten Kundendienst, was unterstrichen wird durch den Kundenzufriedenheits-Score von 99 % für 2019 – einem Jahr, in dem das Unternehmen von Inside Secure übernommen wurde, was zur Zusammenführung von Produkten, Prozessen und Teams geführt hat, und auf cloudbasierte Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle umgestiegen ist.

Die Stevie Awards sind die weltweit führenden Business-Awards, die hervorragende Leistungen in für den geschäftlichen Erfolg wesentlichen Disziplinen ehren und öffentlich anerkennen. Eric Johnson vom globalen technischen Support-Team für Amerika erhielt Gold in der Kategorie Frontline-Kundenservice-Fachkraft des Jahres – Technologiebranchen. Der Award lobt sein außergewöhnliches Engagement im Jahr 2019 – unter anderem erhielt er ein Kundenzufriedenheits-Rating von 100 % und löste von allen Support-Technikern von Verimatrix die größte Anzahl an Tickets.

Zudem erhielt das Unternehmen die folgenden Stevie Awards für zusätzliche herausragende Leistungen der globalen technischen Support-Teams von Verimatrix:

Silber in der Kategorie Kundendienstabteilung des Jahres – Computersoftware – 100 oder mehr Mitarbeiter

Silber in der Kategorie Kundendienstabteilung des Jahres – Telekommunikation

Bronze in der Kategorie Frontline-Kundendienstteam des Jahres – Technologiebranchen

„Hervorragender Kundendienst ist für Verimatrix unternehmenskritisch, da es bei unseren Kunden zu katastrophalen Verlusten kommen kann, wenn wir ihnen nicht schnell helfen können, Serviceprobleme oder Unterbrechungen zu beheben“, so Asaf Ashkenazi, COO bei Verimatrix. „Unser nahezu perfektes Kundenzufriedenheits-Rating und jetzt diese vier Stevie Awards sprechen für unsere hervorragenden globalen technischen Support-Teams, die rund um die Uhr gewissenhaft arbeiten. Diese Auszeichnung betont auch unser Engagement bezüglich der Vertrauensbildung bei unseren Kunden, sei es durch die Ermöglichung von TV Everywhere-Streaming oder die Umstellung von lokalen Diensten auf Cloud-Services und vieles mehr.“

Die Stevie® Awards wurden 2002 gegründet, um die Leistungen und positiven Beiträge von Organisationen und Fachkräften weltweit zu ehren und öffentlich anzuerkennen. Im diesjährigen Wettbewerb wurden 2.600 Nominierungen aus Organisationen jeder Größenordnung in 48 Ländern bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittswerte aus mehr als 180 Fachkräften weltweit in sieben spezialisierten Bewertungsteams ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie auf www.stevieawards.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), ehemals bekannt als Inside Secure, ist ein global tätiger Anbieter innovativer, kundenfreundlicher Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen über mehrere Märkte hinweg. Viele der größten Serviceprovider und führenden Innovatoren weltweit vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und den führenden Köpfen der Branche ist das Unternehmen optimal positioniert, um sicherheitsbezogene und geschäftliche Herausforderungen der Kunden zu verstehen und proaktiv vorwegzunehmen. Verimatrix arbeitet zusammen mit Partnern daran, innovative, kundenfreundliche Lösungen zu bieten, die kostengünstig sowie einfach bereitzustellen sind und von reaktionsschnellen Kundendienstteams auf der ganzen Welt unterstützt werden. Weitere Informationen: www.verimatrix.com.

