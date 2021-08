Verimatrix für zwei 2021 CSI Awards in der engeren Wahl

Verimatrix Multi-DRM steht als Endrundenteilnehmer für Beste Technologie zum Schutz von Inhalten und Beste Cloud- oder Virtualisierungs-Innovation fest

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), das führende Unternehmen, das die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitsprodukten versorgt, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, meldete heute, dass Verimatrix Multi-DRM Core in zwei Kategorien in die engere Auswahl für die prestigeträchtigen 2021 CSI Awards kommt. Die Awards werden jährlich vom CSI Magazine (Cable and Satellite International Magazine) organisiert und würdigen Exzellenz und hervorragende Leistungen in verschiedenen Sektoren der Branche.

In den Kategorien Beste Technologie zum Schutz von Inhalten und Beste Cloud- oder Virtualisierungsinnovation als Endrundenteilnehmer ausgewählt, ermöglicht Verimatrix Multi-DRM Core die Lieferung sicherer Premium-Inhalte in Minutenschnelle. Multi-DRM Core ist eine cloudnative DRM-Lösung, wirklich mandantenfähig und elastisch, um Kosten zu reduzieren und sich flexibel an spezifische Anforderungen und Ereignisse anzupassen.

„Verimatrix führt sich geehrt, an den diesjährigen CSI Awards teilzunehmen und für zwei Kategorien in die engere Wahl zu kommen“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Unsere Kunden vertrauen auf uns, dass wir eine qualitativ hochwertige Erfahrung für ihre Kunden bereitstellen und gleichzeitig Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit maximieren. Unsere Kunden betonen regelmäßig, dass Verimatrix genau die richtige Kombination aus Expertise, Geschwindigkeit und Kosteneffektivität bietet, die für die Content-Bereitstellungsanforderungen von heute notwendig ist.“

Die CSI Awards wurden 2003 gegründet und zählen zu den prestigeträchtigsten und begehrtesten Technologie-Auszeichnungen in der Branche. Sie würdigen Innovation und Exzellenz in den Bereichen Kabel, Satellit, Rundfunk, IPTV, Telekommunikation, Breitband/OTT-Video, Mobil-TV und damit verbundenen Sektoren. Die diesjährigen CSI Award-Sieger werden planmäßig am 23. September 2021 bei einem besonderen Online-Event bekanntgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.csimagazine.com/awards.

Weitere Informationen zu Verimatrix Multi-DRM Core finden Sie unter www.verimatrix.com/products/multi-drm.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) versorgt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitsprodukten, die speziell für Menschen gedacht sind. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiven, auf Menschen ausgerichteten und reibungslos verwendbaren Sicherheitsprodukten. Führende Unternehmen wenden sich an Verimatrix, um alles von Premium-Spielfilmen und Live-Streaming-Sport bis zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie missionskritischen Mobilanwendungen zu schützen. Wir sorgen für die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Kunden weltweit attraktive Inhalte und Erfahrungen zu liefern. Verimatrix hilft Partnern bei einer schnelleren Markteinführung, einfachen Skalierung und beim Schutz wertvoller Einnahmenströme sowie neuen Geschäftsabschlüssen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

