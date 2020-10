Verimatrix in 2020 Diamond Technology Reviews ausgezeichnet

Das Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix erhält im sechsten Jahr in Folge höchste Anerkennung von Broadband Technology Report

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) ein global tätiger Anbieter von Sicherheitslösungen zur Unterstützung von Menschen in der moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass seine Lösung „VCAS 5 for DVB“ von 2020 Broadband Technology Report in den Diamond Technology Reviews als eine der führenden Technologien der Branche ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnung markiert ein weiteres Jahr der Anerkennung durch das Programm, nachdem Verimatrix 2019 ein perfektes Ergebnis erzielt hatte. Die unabhängige Jury bestand aus Führungskräften von Betreibern wie Buckeye, Comcast, Charter, Cox, Mediacom, Rogers, Spectrum und Suddenlink sowie aus renommierten Branchenberatern mit umfassender Berufserfahrung.

„Im Namen der ‚2020 Diamond Technology Reviews‘ von Broadband Technology Report möchte ich Verimatrix zu ihrem Honoree-Status gratulieren“, sagte Stephen Hardy, Chefredakteur des Broadband Technology Report. „Dieses Programm würdigt und belohnt die Spitzenprodukte und -lösungen, die der Breitbandkabelbranche zur Verfügung stehen. Wir freuen uns über alle Einsendungen, die wir erhalten, auch wenn nicht alle mit 3,5 Diamanten oder mehr ausgezeichnet wurden.“

„Wir fühlen uns geehrt, einmal mehr eine so prestigeträchtige Anerkennung von Broadband Technology Report erhalten zu haben“, erklärte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. „Das kürzlich überarbeitete und auf Einweg-Netzbetreiber ausgerichtete VCAS 5 for DVB ist ein Business-Enablement-Werkzeug, das die Umstellung auf Zweiweg- und Hybrid-Angebote optimiert. Wir sind stolz darauf, dass VCAS 5 for DVB Betreibern die neueste Sicherheitstechnologie zugänglich macht, die auch die Kundenbindung und die Skalierbarkeit maximiert und so zu einem reibungslosen Benutzererlebnis beiträgt.“

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitslösungen für den Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Applikationen und Geräte mit intuitiven, auf die Menschen zentrierten und nahtlosen Sicherheitslösungen. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles von Premiumfilmen und Live übertragenen Sportereignissen bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten und einsatzkritischen mobilen Apps zu sichern. Wir ermöglichen die Vertrauensverbindungen, von denen unsere Kunden abhängen, um ansprechende Inhalte und Erfahrungen an Millionen von Verbrauchern in der ganzen Welt zu liefern. Verimatrix unterstützt seine Partner dabei, Markteinführungszeiten zu verkürzen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Märkte zu gewinnen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.verimatrix.com.

Über Broadband Technology Report

Die redaktionelle Aufgabe von Broadband Technology Report ist einfach: Wir behandeln die neuesten Tools, Techniken und Ansätze, die Breitband-Profis kennen müssen, da sie sich den vielen Herausforderungen im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld stellen müssen. Wenn es für Kabelingenieure und Technologieprofis wichtig ist, dann ist es auch für BTR wichtig.

Durch unsere ständig aktualisierte Website und verschiedene wöchentliche E-Newsletter bietet BTR einen umfassenden Überblick über die neuesten Produkte und Lösungen. BTR bietet außerdem eine Plattform für die besten technischen Experten. Diese Profis nutzen die Plattform, um unschätzbare Kommentare zu Netzwerkzuverlässigkeit, adaptivem Bitraten-Streaming, Flottenmanagement, zellularem Backhaul, kommerziellen Diensten und einer langen Liste anderer Themen zu präsentieren, die zusammengenommen über den geschäftlichen Erfolg oder Misserfolg der Betreiber entscheiden.

Unsere Diamond Technology Reviews ist das prestigeträchtigste Produktbewertungsprogramm der Branche. Dieses Auszeichnungsprogramm ist eine begehrte Plattform für Teilnehmer und Juroren gleichermaßen. Anbieter reichen Bewerbungen ein und lassen ihre Produkte, Software oder Lösungen von einem unabhängigen und hochkarätigen Team technischer Experten überprüfen. Die Rezensionen werden im Herbst angekündigt und während der gesamten Cable-Tec Virtual Experience des SCTE prominent präsentiert.

Besuchen Sie www.broadbandtechreport.com.

