Verimatrix integriert NexPlayer in Multi-DRM-, VCAS- und Watermarking-Lösungen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute eine Technologiepartnerschaft mit NexStreaming aus Madrid bekannt. Verimatrix hat das NexPlayer Multi-Screen-Player-SDK des Unternehmens in die kürzlich eingeführte Verimatrix Multi-DRM Core-Lösung integriert. Diese Lösung richtet sich an Anbieter von Video-Streaming-Diensten, Eigentümer von Inhalten und Betreiber, die schnell ein anpassbares, leistungsstarkes und sicheres Cloud-basiertes DRM-System einrichten und dabei nur für die Funktionen und die Skalierbarkeit bezahlen möchten, die sie gerade benötigen. Zusätzlich hat Verimatrix seine client-seitige Watermarking-Technologie in das NexPlayer SDK integriert.

Die NexPlayer-Integration ist außerdem für Kunden des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) sowohl für lokale als auch für Cloud-Bereitstellung verfügbar. Das integrierte NexPlayer SDK ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Entwicklung und Optimierung von Code durch hochqualifizierte Ingenieure. Es bietet Lösungen hinsichtlich Komplexität, Sicherheit und Videoqualität für jedes Gerät, einschließlich Android, iOS, Smart TVs wie Samsung und LG, Spielekonsolen wie Xbox und PlayStation sowie HTLM5-Browser. Das SDK bietet eine einzigartige Code-Steuerung, die sicherstellt, dass die Zuschauer auf allen Geräten ein qualitativ hochwertiges, sicheres und zuverlässiges Wiedergabeerlebnis genießen.

„Die Zusammenarbeit mit Innovatoren wie NexStreaming ist eine willkommene Gelegenheit, unseren Kunden, die das bestmögliche Erlebnis für sich und ihre Zuschauer erwarten, einen spürbaren Mehrwert zu bieten“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. „Wir freuen uns, die Technologien von NexPlayer zu integrieren, um damit die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Robustheit der Media-Player-Angebote voll auszuschöpfen. Die gleichen Funktionen für Benutzerführung und gesteuerte Videowiedergabe, die für Set-Top-Boxen und mobile Geräte verfügbar sind, können nun auf den meisten OTT-Geräten unserer Kunden angeboten werden – eine leistungsstarke Lösung für die Gerätefragmentierung.“

„NexPlayer war von Anfang an auf die Entwicklung hochwertiger Software unter Einbindung von komplementären Technologien unserer Partner fokussiert“, erklärte Carlos Lucas, CEO von NexStreaming. „Verimatrix ist ein Paradebeispiel für einen Partner, der Technologie mit einem Höchstmaß an Qualität und Support anbietet – dies macht das Unternehmen zu einer perfekten Ergänzung für uns. Wir freuen uns darauf, unsere Integrationen mit den Lösungen von Verimatrix kontinuierlich zu optimieren, um einige der fortschrittlichsten Videodienste auf dem Markt anbieten zu können.“

Über NexStreaming

NexStreaming ist der Anbieter von NexPlayer, dem führenden Player-SDK für Premium-OTT-Video-Apps, das die beste Streaming-Videoqualität auf allen Geräten bietet. Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet NexPlayer mit den größten Namen der Unterhaltungsbranche zusammen, um ihnen zu helfen, das Problem der Gerätefragmentierung und der Anpassung des Players zu lösen, um die fortschrittlichsten Videodienste anzubieten und der Konkurrenz voraus zu sein. NexPlayer ist für Android, iOS, Xbox, PlayStation, HTML5, WebOS und Tizen verfügbar. NexPlayer entwickelt einzigartige Funktionen wie z. B. MultiView, die branchenweit einzige Lösung, um mehrere Live-Streams synchronisiert über alle Geräte hinweg zu genießen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nexplayer.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

