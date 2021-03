Verimatrix mit zwei 2021 Cybersecurity Excellence Awards in Gold ausgezeichnet

Unternehmen für Innovationen in den Bereichen DRM und Automobil gewürdigt

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass das Unternehmen bei den diesjährigen Cybersecurity Excellence Awards mit zwei Preisen in Gold ausgezeichnet wurde.

Verimatrix Multi-DRM wurde in der Kategorie Digital Rights Management (Nordamerika) ausgezeichnet, die Application Shielding Produktreihe von Verimatrix in der Kategorie Automobilsicherheit IoT (Nordamerika). Dies markiert das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen im Rahmen von diesem Auszeichnungsprogramm gewürdigt wurde, das vielen verschiedenen Cybersicherheits-Unternehmen von den weltweit größten Konzernen bis zu jüngsten Startups Tribut zollt. In früheren Jahren wurden die Code-Shielding- und eingebetteten Sicherheitsfunktionen von Verimatrix ausgezeichnet.

„Die Automobilindustrie ist ein hervorragendes Beispiel für einen vertikalen Markt, auf dem Verimatrix mehrere Cybersicherheits-Anforderungen auf einzigartige Weise anspricht, in diesem Fall wichtige Komponenten wie Mobil-Apps für den schlüssellosen Zugang und Infotainment-Systeme, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Darüberhinaus erntet unsere Multi-DRM-Lösung weiterhin viel Lob von Kunden, die ihre Angebote auf einfache Weise skalieren und gleichzeitig eine reibungslose Benutzererfahrung wahren möchten. Die wiederholte Würdigung durch die Cybersecurity Excellence Awards unterstreicht unser Commitment zum Angebot einer leistungsstarken Kombination von Sicherheit und Anwendbarkeit.“

Die Preisträger werden anhand der Stärke der Nominierung einschließlich nachgewiesener Führungsqualität, Exzellenz und Ergebnisse in der Cybersicherheit der spezifischen Kategorie und den unterstützenden, von der Organisation bereitgestellten Informationen ausgewählt. Weitere Informationen zum diesjährigen Cybersecurity Excellence Awards-Programm und den ausgezeichneten Organisationen finden Sie unter https://cybersecurity-excellence-awards.com/2021-cybersecurity-product-service-awards-winners-and-finalists/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

