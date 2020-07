Der Summer Summit bietet sieben Sessions zur kritischen Rolle von Cyber-Sicherheit bei der Abwehr von Bedrohungen in Bereichen wie Pay TV, mobiler Sport oder Workflows im Gesundheitswesen

Verimatrix, (Paris:VMX), führender Anbieter von kundenfreundlichen Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute seine zweite virtuelle Veranstaltung in diesem Jahr bekannt, die aufzeigt, wie die weltweite Expansion von Videobereitstellung, Anwendungen und vernetzten Geräten die derzeitigen Angriffsflächen um ein Vielfaches erhöht hat. Der Verimatrix Summer Summit umfasst Webcasts und private Meetings und findet am Mittwoch, den 8. Juli und Donnerstag, den 9. Juli 2020 statt.

„Unternehmen müssen heute mehr denn je ein überzeugendes Kundenerlebnis bereitstellen. Dabei ist aber der Schutz dieses Erlebnisses wichtig“, so Asaf Ashkenazi, COO von Verimatrix. „Der Verimatrix Summer Summit zeigt auf, warum Sicherheit jetzt so wichtig ist -- und warum in der modernen vernetzten Welt, in der wir heute leben, Sicherheit intuitiv, benutzerfreundlich und schnell sein sollte.“

Zum Auftakt des Summits wird Amedeo D’Angelo, Chairman und CEO von Verimatrix, die Bedeutung von verlässlichen und vertrauenswürdigen Sicherheitslösungen in wachstumsstarken Bereichen wie Video-Inhalte, Mobilanwendungen und vernetzte Geräte hervorheben.

Programmpunkte des virtuellen Summits von Verimatrix

Vertrauenswürdige Sicherheitslösungen: Was bedeutet es, ein vertrauenswürdigen Sicherheitspartner zu sein

Mittwoch, 8. Juli, 6.30 Uhr PT / 13.30 Uhr GMT

Amedeo D’Angelo, Chairman und CEO von Verimatrix, geht auf die Fragen ein, was es bedeutet, ein vertrauenswürdige Sicherheitspartner zu sein, wie die weltweite Expansion von Videobereitstellung, Anwendungen und vernetzten Geräten die derzeitigen Angriffsflächen um ein Vielfaches erhöht, und warum die künftigen skalierbaren, kostengünstigen, cloudbasierten SaaS-Sicherheitslösungen eine so spannende Perspektive sind.

Jede Sekunde zählt: Aufbau eines besseren Erlebnisses für Sportfans durch sichere mobile Apps und vernetztes Spielen

Mittwoch, 8. Juli, 7.00 Uhr PT / 14.00 Uhr GMT

Dieses von SportsPro erstellte und moderierte Webinar beleuchtet, wie der heutige Technologiewandel die Wahrnehmung der Fans und die Nachfrage nach Sportübertragungen ständig wandelt. Franchiseunternehmen, die vertrauenswürdige GameDay-Ökosysteme bereitstellen, werden die Herzen, Köpfe und Geldbörsen der Fans für sich gewinnen und so wertvolle Einnahmequellen erhalten. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Leanne Johnson, VP of Digital bei Milwaukee Bucks, und Lucas von Cranach, CEO und Gründer von Onefootball. Eoin Connolly, Editor-At-Large von SportsPro, moderiert das Webinar.

Cloud-Geschwindigkeit voraus: Erschließen neuer Möglichkeiten mit sicherer Content-Verbreitung

Mittwoch, 8. Juli, 8.00 Uhr PT / 15.00 Uhr GMT

Dieses von Omdia erstellte Webinar beleuchtet, wie Content-Anbieter weltweit dabei sind, durch Maximierung neuartiger, direkt an den Verbraucher gerichtete OTT-Strategien effektiv und zu einem günstigen Preis neue Vertriebskanäle aufzubauen. Allen Tatara, Sr. Manager, Webinar Events bei Omdia, moderiert das Webinar. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Geoff Stedman, Enterprise Media Strategist bei AWS Elemental, Asaf Askenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix, und Merrick Kingston, Associate Director bei Omdia.

Belagerte Apps: Die aktuellen Bedrohungen bei Web-/mobilen Anwendungen und wie Sie Ihren IP bei gleichzeitigem Schutz Ihrer Kunden verteidigen können

Mittwoch, 8. Juli, 11.30 Uhr PT / 18.30 Uhr GMT

Experten von Jscrambler und Verimatrix erörtern, wie durch mangelnden App-Schutz ein riesiger blinder Fleck entsteht, der für viele Unternehmen Risiken birgt. Ob sie es wahr haben wollen oder nicht, praktisch alle Unternehmen verwenden heute Apps. In diesem Webinar wird gezeigt, wie Apps ohne Nachteile für das Nutzererlebnis geschützt werden können. Lu Bolden, Chief Revenue Officer bei Verimatrix, moderiert das Webinar. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Pedro Fortuna, Mitgründer und CTO von Jscrambler und Neal Michie, Director Product Management bei Verimatrix.

Verteidigen und schützen: Wie Cyberkriminelle Workflows im Gesundheitswesen hacken und wie man sie stoppen kann

Donnerstag, 9. Juli, 8.00 Uhr PT / 15.00 Uhr GMT

Diese von Adam Turinas moderierte Diskussionsrunde befasst sich mit dem Thema, wie Cyberkriminelle Workflows im Gesundheitswesen stören können. Dabei wird gezeigt, wie Tele-Health-Plattformen, -Apps und –Geräte relativ einfach gehackt werden können. Neben Beispielen von Verstößen werden die neuesten Sicherheitstechniken vorgestellt. Im Rahmen der Diskussionsrunde werden auch die Ergebnisse eines Tests der Effektivität von Sicherheitslösungen vorgestellt, der die weltweit führenden 20 Gesundheits-Apps prüfte. Das Webinar wird von Adam Turinas, CEO und Gründer von HealthLaunchpad, moderiert. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören John Ulett, CIOvonof CentraState Healthcare System, John Hendricks, CTO von Huntzinger Management Group, Brian Lawrence, Director Solution Engineering bei NowSecure, und Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix.

Ständiges Churning: Wie man gefährdete Video- und Internet-Abonnenten mithilfe von Daten-Stories erkennen und binden kann

Donnerstag, 9. Juli, 9.00 Uhr PT / 16.00 Uhr GMT

Diese Diskussionsrunde beleuchtet, wie Anbieter von Sicherheitslösungen und Systemintegratoren mit Betreibern zusammenarbeiten, um mithilfe der neuesten Daten-Harvesting und -Analyse-Tools die Rentabilitäts-Storys von Abonnenten ans Licht zu bringen. Diese Zusammenarbeit kann zu praktisch nutzbare Erkenntnisse führen, die stark genug sind, die Verbrauchsraten in die Höhe zu treiben, Churning zu reduzieren und den Durchschnittsumsatz pro Teilnehmer (ARPU) zu steigern – alles Faktoren, die in einem Klima geringer Spendierfreudigkeit aufgrund von COVID-19 besonders wichtig sind. Zu den Teilnehmern dieser von Sebastian Braun, Director Product Management bei Verimatrix, moderierten Runde gehören Luc Bleylevens, Senior Product Director, Subscriber Retention Management bei Cleeng, Daragh O Brien, CEO & Managing Director von Castlebridge, und Derek Harrar, CEO von Zodiac.

Anpassen oder eingehen: das Content-Verbreitungs-Geschäftsmodell im Wandel

Donnerstag, 9. Juli,11.30 Uhr PT / 18.30 Uhr GMT

Referenten von Xperi (TiVo) und 3Vision finden sich zu dieser aufschlussreichen Diskussionsrunde zu den Auswirkungen von COVID-19 auf das traditionelle Hollywood-Geschäft und dessen Publikum ein. Zu den behandelten Themen gehören beispielsweise, welche Änderungen im Content-Verbreitungs-Geschäftsmodell stattfinden und die Gründe dafür, die sich wandelnde Macht der Content-Ersteller, Trends im Bereich der Sicherheitstechnologien sowie Integrationsmethoden. An diesem von Lu Bolden, Chief Revenue Officer bei Verimatrix, moderierten Webinar nehmen Nic Wilson, Head of Customer Success bei TiVo, und Jack Davison, EVP von 3Vision, teil.

Weitere Informationen über den Verimatrix Summer Summit und eine Möglichkeit zur Anmeldung für eine der Sessions finden Sie unter https://summit.verimatrix.com/.

