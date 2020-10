Verimatrix-Sicherheitsexperte für Video-Content spricht auf dem SportsPro Asia Virtual Summit

Podiumsdiskussion zu Trends bei Fan-Erlebnis, Bedrohungen durch Piraterie und Anstrengungen zur Reduzierung der Abwanderung

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), das führende Unternehmen auf dem Gebiet der personenzentrierten Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, hat heute mitgeteilt, dass Christopher Rae, Senior Vice President of Sales für den Asien-Pazifik-Raum, am Donnerstag, 22. Oktober, um 16.00 Uhr SGT während einer SportsPro Asia-Podiumsdiskussion sprechen wird.

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Reimagining the Fan Experience: Maximizing Opportunities Through Digital“ steht die Frage, wie OTT und Digitaltechnik das Versprechen personalisierter, reaktionsschneller Zuschauererlebnisse umsetzen können, die weit über die Möglichkeiten linearer Übertragungsplattformen hinausreichen. Die Podiumsdiskussion wird auch die neuesten Bedrohungen und Herausforderungen mit Blick auf Piraterie und die Einführung neuer Streamingdienste in verschiedenen asiatischen Märkten erörtern. Außer Rae werden folgende Persönlichkeiten erwartet:

Jay Ganesan, Senior Vice President und Region Head für den Asien-Pazifik-Raum bei MediaKind

Oliver Duss, Executive Vice President Media, bei Football Marketing Asia (FMA)

Eoin Connolly, Editor At Large bei SportsPro

SportsPro Asia bietet den Teilnehmern Einblicke in den Sportkonsum der am stärksten fragmentierten Region der Welt. Das Event behandelt den Querschnitt von OTT, digitalen und sozialen Medien und beleuchtet die verschiedenen Methoden, Herausforderungen und Innovationen aller Regionen des asiatisch-pazifischen Raums. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://asia.sportspromedia.com/.

„Verimatrix ist sehr erfreut, an dieser bedeutenden Veranstaltung teilnehmen zu können, die viele große Namen des Sports anzieht“, kommentiert Rae. „Die SportsPro Asia ist ein idealer Ort, um viele der führenden Technologie- und Marketingleute zusammenzubringen und die einzigartigen Potenziale der Region zu erörtern – einschließlich neuer Ansätze zur Fanbindung und Vermeidung von Piraterie. Als langjähriger Anbieter von Videosicherheitstechnologien in ganz Asien sieht Verimatrix diesen virtuellen Gipfel als eine All-Star-Passage in die APAC-Region zu dieser Zeit der begrenzten Reisemöglichkeiten.“

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Über SportsPro Media

SportsPro ist das weltweit führende internationale Medienunternehmen der Sportbranche in den Bereichen Print, Digital und Events. Das im März 2008 gegründete Magazin SportsPro richtet sich speziell an Entscheidungsträger, Rechteinhaber und Führungskräfte, die die zukünftige Entwicklung der weltweit wichtigsten Sportwettbewerbe, Veranstaltungen, Immobilien und Partnerschaften prägen. Das Unternehmen organisiert eine Reihe populärer Veranstaltungen, darunter die SportsPro Media INSIDER Series, OTT Summit und SportsPro Live. Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.sportspromedia.com.

Investorenkontakt: Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer

+33-(0)4-42-905-905

finance@verimatrix.com

Medienkontakt: Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com