Verimatrix wird offizieller Partner von ESL Premiership

Erstes Wettkampfsponsoring für Verimatrix in der schnell wachsenden Esports-Branche

Team End Point, an organization striving to strengthen the UK’s position in the global scene, has won the ESL Premiership six times straight. The team also stands as the most decorated UK CS:GO organizations ever. The attached photo shows their most recent ESL Premiership win. (Photo:ESL)

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat seine Ernennung zum offiziellen Partner der ESL Premiership, einem mit Spannung erwarteten Wettbewerb des weltweit größten Esports-Unternehmens, bekannt gegeben.

Verimatrix trägt seit Jahren dazu bei, die Bereitstellung von Live-Sport-Inhalten zu verbessern und zu schützen. Die heute angekündigte Partnerschaft signalisiert, dass Esports nun zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente innerhalb des breiteren Medien- und Unterhaltungssektors geworden ist. Fans, Athleten, Teams, Ligen, Videospiel-Publisher und Streaming-Plattformen können die Markenpräsenz von Verimatrix während In-Game- und Live-Übertragungen des am längsten laufenden, nationalen Esports-Turniers in Großbritannien erleben, bei dem Counter-Strike gespielt wird: Global Offensive (CS:GO).

Als schnell wachsende, digitale Branche hat Esports seit jeher die Grenzen der Erstellung und Bereitstellung von Inhalten neu gesteckt. Verimatrix hat sich zum Ziel gesetzt, digitales Rechtemanagement, Anti-Piraterie-Wasserzeichen-Technologie und eine Fülle weiterer Dienstleistungen anzubieten, um den Fans ein kompromissloses Live-Erlebnis zu bieten:

„Als langjähriger Marktführer im Bereich der Sicherung digitaler Unterhaltung und der Gewährleistung eines optimalen Nutzererlebnisses freut sich Verimatrix, als offizieller Sponsor der ESL Premiership aufzutreten“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. „Dies sind aufregende Zeiten für Esports. Der klare Wachstumskurs der Branche in den Milliardenbereich passt zu unserer Verpflichtung, als sicherer Lieferpartner vom Ursprung bis zum Ziel zu dienen.“

„Wir begrüßen Verimatrix herzlich als offiziellen Partner der ESL Premiership“, erklärte Dan Ellis, Partnerships Director von ESL UK. „Oberstes Ziel für ESL ist es sicherzustellen, dass Fans und Spieler den Wettbewerb in vollen Zügen genießen können. Es ist stets eine Freude, mit Partnern zu arbeiten, die diese Werte teilen.“

Die ESL Premiership läuft bis zum 27. Juni 2021. Zu den Teilnehmern an der ESL Premiership zählen:

End Point

uMx Gaming

Audacity Esports

CeX

Endpoint CeX

Max&BigGarlicDips

Vexed Gaming

Über ESL

ESList weltweit das größte Esports-Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 prägt ESL mit zahlreichen Online- und Offline-Esports-Wettbewerben die Branche rund um die beliebtesten Videospiele. Das Unternehmen betreibt hochkarätige, gebrandete internationale Ligen und Turniere unter dem Schirm der ESL Pro Tour, darunter ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League und andere erstklassige Events in Stadiongröße, um den Weg vom unbekannten Spieler zum Helden klarer zu definieren. ESL produziert auch die ESL National Championships, Amateur-Cups und Matchmaking-Systeme und schafft so eine Welt, in der jeder jemand sein kann. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt ist ESL führend bei Esports-Innovationen auf globaler Ebene durch die Kombination von globalen ESL-Wettbewerben, Amateurligen, Publisher-Aktivierungen und mehr. ESL ist ein Teil von MTG, der führenden internationalen Gruppe für digitale Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter https://about.eslgaming.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Für weitere Informationen besuchen Sie www.verimatrix.com.

