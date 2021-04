VERISIGN - Direkt in die Wand hinein

Verisign Inc. - WKN: 911090 - ISIN: US92343E1029 - Kurs: 218,280 $ (NASDAQ)

Nach einem schwachen Jahresstart drehte die Aktie Mitte März am Support bei 186 - 188 USD wieder nach oben. Seitdem kennt die Aktie nur noch eine Richtung: Steil nach oben. Die Zahlen der vergangenen Woche bestätigten die Bullen und gaben weiter auftrieb, das Papier verteuerte sich direkt bis an den zentralen Widerstandsbereich bei 220 - 222 USD. Dort liegt das 2019er Hoch, an die die Aktie mehrere Male scheiterte. Im gestrigen Handel kam es dort zu Gewinnmitnahmen. Wie geht es jetzt weiter?

Ausbruch abwarten für weitere Engagements

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Aktie die Wand bei 220 - 222 USD nicht im ersten Anlauf nach oben hin durchbricht. Gewinnmitnahmen erscheinen hier für kurz- und mittelfristige Anleger zumindest in Teilen nicht verkehrt. Eine Zwischenkorrektur könnte jetzt folgen, die ein paar Wochen oder sogar Monate andauern könnte.

Früher oder später sollte es aber zu einem nachhaltigen Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich bei 220 - 222 USD kommen. Ein langfristiges Kaufsignal wird dann aktiv, welches Rallypotenzial bis zum Allzeithoch aus 2000 bei 258,50 USD eröffnen würde.

Unterstützung findet die Aktie jetzt bei 206 - 209 und 200 - 202 USD viel tiefer sollten Korrekturen möglichst nicht mehr gehen, um eine Ausdehnung der einjährigen Seitwärtsbewegung mit Umwegen über 191 und ggf. 186 - 188 USD zu verhindern.

Verisign Inc.

Auch interessant:

US-Maschinenbauer wartet auf das entscheidende Signal

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)