VERISIGN - Kaufwelle noch immer möglich

Verisign verfehlt im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD die Analystenschätzungen von 1,32 USD. Der Umsatz liegt mit 329 Mio. USD über den Erwartungen von 327,95 Mio. USD.

Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt leicht negativ aus. Die Aktie schloss gestern bei 233,53 USD und wird aktuell bei 229,48 USD getaxt.

Die Verisign-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie im Juli 2019 auf ein Hoch bei 221,78 USD. Anschließend konsolidierte sie lange auf hohem Niveau seitwärts. Diese Formation kann als inverse SKS, die hier ausnahmsweise als Fortsetzungsformation im Aufwärtstrend auftritt, gewertet werden.

Ab Anfang Mai 2021 pendelte der Wert mehrere Wochen in einer Range zwischen 226,18 und 214,04 USD um die Nackenlinie dieser inversen SKS. Am 22. Juni gelang der Ausbruch aus dieser Range nach oben, was zu einem Anstieg auf 234,56 USD führte. Nach einem Rücksetzer auf die Marke bei 226,18 USD setzte sich die Aktie gestern nach oben ab. Aber die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen deutet einen erneuten Rückfall auf diese Marke an.

Chart macht bullischen Eindruck

Der sich andeutenden Rückschlag nach den aktuellen Zahlen ist unschön, bringt aber bisher kein Verkaufssignal mit sich. Daher hat die Aktie weiterhin die Chance auf eine Rally in Richtung des Allzeithochs aus dem Jahr 2000 bei 258,50 USD und bei einem Ausbruch darüber sogar in Richtung 330 USD.

Ein Wochenschlusskurs unter 214,04 USD wäre aber ein klares Verkaufssignal und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 187,28 USD hindeuten.

Fazit: Der heutige Handelstag wird wichtig. Kann sich die Aktie über 226,18 USD behaupten, bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally.

Verisign -Aktie

