VERISIGN - War das der finale Auswasch?

Die Aktie des Internetkonzerns Verisign stellte ich im April näher vor. Das Setup lief gut an und die Aktie markierte neue Allzeithochs, bog anschließend aber wieder in eine Konsolidierung ein, die bis in den Oktober anhielt. Für Ausbruchstrader war hier folglich nichts zu holen.

Heute waren scheinbar zunächst die Einbruchstrader gefragt, denn der Titel geriet direkt nach Handelsstart ohne nennenswerte News unter Druck und setzte bis zum EMA50 zurück. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft derzeit bei gut 231,70 USD und damit auch im Unterstützungbereich zwischen 234,56 und 230,55 USD, das sich aus der Ausbruchszone im November ableitet.

Der Auswasch wird direkt wieder von den Bullen gekontert. Aktuell steht eine Tageskerze mit langem unterem Schatten im Chart, der Handel geht aber noch eine Weile. Solange die Aktie den EMA50 wie auch den grünen Balken im Chart verteidigt, ist eine Wiederaufnahme der mittelfristigen Aufwärtsbewegung möglich. Oberhalb der kurzfristigen Abwärtstrendlinie wären 248,22 USD und darüber mittelfristig rund 260 USD erreichbar.

Kurse unter 230,50 USD dürften dagegen zu weiteren Abgaben in Richtung 225,24 USD führen, wo ein vorgeschaltetes Ausbruchslevel notiert. Wiederum darunter bietet bei knapp 220 USD der EMA200 Support.

Fazit: Je mehr sich die Verisign-Aktie heute vom Tagestief und damit auch vom EMA50 wieder nach oben entfernt, desto besser ist die Ausgangslage für den Rest der Handelswoche. Erst unter dem beschriebenen Supportcluster drohen weitere Kursabgaben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,27 1,33 1,42 Ergebnis je Aktie in USD 7,07 5,43 5,95 Gewinnwachstum -23,20 % 9,58 % KGV 34 44 40 KUV 21,0 20,1 18,8 PEG neg. 4,2 *e = erwartet

Verisign-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)