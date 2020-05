VeriSilicon VIP9000 und ZSP werden von iCatch in dem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten SoC zur Bildverarbeitung in Fahrzeugen eingesetzt

VeriSilicon VIP9000 NPU AI-Prozessor und ZSPNano DSP IP bringen AI-Vision und AI-Voice in stromsparendes Bildverarbeitungs-SoC in Fahrzeugen

VeriSilicon gab heute bekannt, dass iCatch Technology, Inc. (TPEX:6695), ein weltweit führender Anbieter stromsparender und intelligenter SoC-Bildverarbeitungslösungen, künftig VeriSilicon VIP9000 NPU und ZSPNano DSP IP einsetzen wird. Beide Lösungen kommen in dem mit künstlicher Intelligenz (AI) ausgestatteten Ein-Chip-System (SoC) der nächsten Generation von iCatch zum Einsatz. Dieses dient der Bildverarbeitung mit eingebetteten neuronalen Netzbeschleunigern und wird mit der NPU von VeriSilicon für Anwendungen in Branchen wie Fahrzeugelektronik, Industrie, Geräte, Verbraucherelektronik, AIoT, intelligenter Haushalt und gewerbliche Bereiche betrieben.

VIP9000 ist eine stark skalierbare und präzise programmierbare Prozessor-IP für Anwendungen der Computervision und künstlicher Intelligenz, die zudem alle beliebten Deep-Learning-Frameworks (TensorFlow, Pytorch, TensorFlow Lite, Caffe, Caffe2, DarkNet, ONNX, NNEF, Keras usw.) und auch OpenCLTM und OpenVXTM API unterstützt. Optimierungsverfahren für neuronale Netze, darunter Quantisierung, Bereinigung und Modellkomprimierung, werden von der VIP9000-Architektur ebenfalls nativ unterstützt. AI-Anwendungen können mittels Offline-Umstellung mit dem Vivante AcuityTM SDK oder durch Run-Time-Interpretation mit Android NN, NN API oder ARM NN problemlos in die VIP9000-Plattformen übertragen werden. Der ZSPNano DSP bietet vollumfängliche Programmierbarkeit, branchenführende Stromverbrauchseffizienz mit einem robusten und ausgereiften SDK, so dass iCatch in der Lage ist, Audio- und Voice-Softwareanwendungen reibungslos zu erweitern, darunter Acoustic Echo Cancelation (AEC), Noise Suppression und Beam Forming.

„Durch die Aufnahme der wichtigsten IP-Fähigkeiten von VeriSilicon kann unser V37, das jüngste AI-betriebene Bildverarbeitungs-SoC für 4K-Video, die modernste Computing-Fähigkeit gleich auf der Kamera bereitstellen. Zusammen mit der eingebetteten leistungsstarken Bildsignalverarbeitung (ISP) von iCatch und dem unternehmenseigenen CV-Beschleuniger können wir die VeriSilicon NPU-Maschine zu TOPS/W-Höchstleistungen veranlassen. Demzufolge können unsere mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Bildverarbeitungs-SoC nicht nur hochwertige Videoaufnahmen machen, sondern auch fortschrittliche Bildanalysen vornehmen, um Intelligenz in die Kamerageräte zu bringen. Wir haben unsere AI-betriebenen Bildverarbeitungs-SoC bereits in mehreren Anwendungen erfolgreich eingesetzt“, sagte Weber Hsu, President von iCatch Technology, Inc.

„Modernste Computing-Technologie mit künstlicher Intelligenz kommt in einer breit gefächerten Palette von Marktsegmenten zum Einsatz, beispielsweise Verbraucherelektronik, Industrie und Fahrzeugtechnik, insbesondere in Verbindung mit Computervision. Bildprozessoren mit eingebauten AI-NPU erleben ein starkes Wachstum“, so Weijin Dai, Executive Vice President und GM of Intellectual Property Division bei VeriSilicon.

„Intelligente Augen und Ohren sind ein wesentlicher Bestandteil aller hochmodernen intelligenten Geräte. Die Herausforderung besteht dabei darin, diese Intelligenz effizient innerhalb des anvisierten Stromverbrauchs und Siliconbudgets des Produkts bereitzustellen“, ergänzte Weijin Dai. „Als führendes Unternehmen in der Bildverarbeitung wird iCatch unsere NPU und DSP in fortschrittlichen Lösungen bestens nutzen, um den enormen Ansprüchen des Marktes perfekt gerecht zu werden. Mit VIP9000 und ZSPNano liefern die Bildverarbeitungs-SoC von iCatch fortschrittliche AI-Visions- und AI-Voice-Fähigkeiten mit dem niedrigsten Stromverbrauch.“

