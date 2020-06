VERISK ANALYTICS - Die Spannung steigt

Es ist schon eine ganze Weile, dass ich die Aktie von Verisk Analytics analysiert habe, genauer gesagt war es im September 2019. Die Erinnerung daran ist aber noch gut, denn das durchaus gewagte Short-Setup entfaltete sich vollends. Es folgten, auch coronabedingt, hochvolatile Monate. Im Prinzip oszilliert der Wert derzeit aber im Bereich der Hochs, die er bereits im Vorjahr ausgebildet hatte.

Seit April dieses Jahres lässt sich eine Aufwärtstrendlinie anlegen, auch ist eine obere Eindämmungslinie im Chart gut erkennbar. Zudem steckt die Aktie seit einigen Wochen in einer flachen Konsolidierung. An deren Abwärtstrend ist der Wert heute angekommen und stößt sich zunächst den Kopf an. Die Situation spitzt sich folglich zu.

Zeigen sich die Käufer in der kommenden Woche und hieven die Aktie von Verisk Analytics über die kurzfristige Abwärtstrendlinie, wäre ein erste Schritt getan. Über dem Hoch bei 171,58 USD winken dann deutliche Kursgewinne. Sogar ein erneuter Anstieg bis zur Eindämmungslinie bei 195,00 USD wäre möglich.

Doch auch die Risiken sollte man nicht unterschätzen. Denn ein Bruch der Unterstützung bei 161,74 USD und des knapp darunter liegenden EMA50 würde das Chartbild eintrüben. Ein Test des EMA200 bei derzeit knapp 153,90 USD wäre dann wohl noch die harmloseste Variante. Wie farblich gekennzeichnet, wird die bullische Variante derzeit leicht präferiert.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,61 2,78 2,93 Ergebnis je Aktie in USD 2,70 4,06 4,50 Gewinnwachstum 50,37 % 10,84 % KGV 62 41 37 KUV 10,4 9,8 9,3 PEG 0,8 3,4 Dividende je Aktie in USD 1,00 1,08 1,11 Dividendenrendite 0,60 % 0,65 % 0,67 % *e = erwartet

