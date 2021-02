Verizon: Trendwechsel wahrscheinlich

Insgesamt schwankt die Aktie von Verizon seit mindestens 2018 in einer Spanne zwischen grob 52,28 und 62,00 US-Dollar grob seitwärts. Vom Corona-Crash letztes Jahr konnte sich der Wert zuletzt deutlich erholen, steckt allerdings seit Dezember in einem zwischengeschalteten Abwärtstrend fest. Der Kurssprung vom Mittwoch nährt allerdings nicht die Annahme eines bevorstehenden Trendwechsels, sofern noch einige kleinere Hürden genommen werden können.

EMA 50 auf dem Prüfstand

Dem 200-Tage-Durchschnitt wird keine sonderlich große Bedeutung zugeschrieben, wohl aber dem EMA 50. Dort hängt Verizon nämlich kurzfristig fest, könnte jedoch bei weiterem Kaufinteresse zunächst in den Bereich von 57,93 US-Dollar vordringen, darüber sogar an 59,00 US-Dollar. Endgültiges Ziel könnte sogar das Dezemberhoch bei 61,95 US-Dollar und damit die obere Handelsspanne der letzten Jahre darstellen. Durch ein Investment beispielsweise in den Call-Optionsschein WKN KB5WH3 ließe sich somit sehr gewinnbringend auf einen Anstieg der Verizon-Aktie setzen. Fällt das Wertpapier jedoch unter 56,00 US-Dollar zurück, könnte sich die zu Mittwoch gerissene Kurslücke zwischen 54,32 und 55,63 US-Dollar als Magnet für bärische Händler entpuppen. Spätestens ab 54,00 US-Dollar sollte wieder eine Aufwärtsphase beginnen, damit nicht noch weitere Abschläge riskiert werden.

Verizon (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 57,00 // 57,25 // 57,58 // 58,00 // 58,62 // 59,01 US-Dollar Unterstützungen: 56,66 // 56,16 // 55,63 // 55,00 // 54,68 // 54,32 US-Dollar

Fazit

Um von einem Lauf zumindest in den Bereich von 59,00 US-Dollar bei der Verizon-Aktie zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Sprung über 57,00 US-Dollar abgewartet werden. Durch den Call-Optionsschein WKN KB5WH3 könnten Investoren damit eine Rendite von 35 Prozent erzielen, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei ,56 Euro notieren. Aufgrund der zu erwartenden Volatilität im Bereich des EMA 50 sollte eine Stopp-Marke von 56,00 US-Dollar vorerst nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Schein von 0,31 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB5WH3 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,39 - 0,41 Euro Emittent: Citi Basispreis: 55,00 US-Dollar Basiswert: Verizon akt. Kurs Basiswert: 56,99 US-Dollar Laufzeit: 16.12.2021 Kursziel: 0,56 Euro Omega: 6,78 Kurschance: + 35 Prozent Börse Frankfurt

