Verkauf des Smart-Werks in Hambach besiegelt - Ineos übernimmt von Daimler

STUTTGART/HAMBACH (dpa-AFX) - Der britische Geländewagenhersteller Ineos übernimmt Daimlers Smart-Werk im französischen Hambach. Entsprechende Vereinbarungen zum Verkauf der Fabrik seien nun unterzeichnet, bestätigte Daimler am Dienstag. Ineos Automotive erwerbe alle Gesellschaftsanteile an Smart France und werde das Werk in Hambach nach Klärung der letzten Details in den nächsten Wochen übernehmen, hieß es. Die rund 1300 Arbeitsplätze im Werk selbst sowie bei Partnern am Standort sollen erhalten werden. Auch die Produktion der aktuellen zweisitzigen Elektro-Smarts im Werk werde fortgesetzt. Wie lange, blieb zunächst unklar.

Daimler hatte im Sommer angekündigt, sein weltweits Produktionsnetz zu straffen und in diesem Zuge das Werk in Hambach zu verkaufen. Dort wird bisher der Kleinwagen Smart gebaut, den Daimler von der nächsten Modellgeneration an zusammen mit seinem Großaktionär Geely in China produzieren will. Hambach hätte ursprünglichen Plänen zufolge im Gegenzug einen Kompaktwagen aus der neuen Elektro-Modellreihe EQ von Mercedes-Benz bekommen sollen.

Ineos Automotive ist eine Tochterfirma des britischen Chemieunternehmens Ineos. Sie will unter dem Namen Grenadier einen großen allradgetriebenen Geländewagen auf den Markt bringen und hatte direkt nach Daimlers Verkaufsankündigung öffentlich Interesse angemeldet./eni/DP/men