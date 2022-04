Verkaufswelle setzt fort, belastet durch China, FED/EZB und Flut an Tech-Earnings

Replaced by the video

Die sehr schwache Tendenz vom Donnerstag und Freitag, setzt sich zum Wochenauftakt ungebrochen an der Wall Street fort. Neben der deutlich verschärften Geldpolitik, wirken sich die COVID-Lockdowns in China belastend aus. Außerdem steht diese Woche eine Flut an Big Tech-Earnings bevor. Nach dem dramatischen Einbruch von Netflix, flüchten Anleger ans sichere Ufer.

0:00 - Intro

0:44 - Verkaufswelle setzt sich fort | FED/EZB

3:36 - Big Picture: Zinspolitik & China

7:15 - Netflix

8:50 - Entscheidende Woche im Tech-Sektor

14:00 - Ausblick auf die Woche

14:35 - Twitter auf der Gewinnerseite

15:15 - Coca-Cola unverändert

17:30 - Inflationserwartungen & Zinsanhebungen

20:14 - Markt überverkauft