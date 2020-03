Verkehrsclub: In Bussen und Bahnen ausreichend Abstand nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Der ökologische Verkehrsclub VCD hat Verkehrsbetriebe in der Corona-Krise vor einem zu starken Ausdünnen von Fahrplänen gewarnt - ein "gefährliches Gedränge" von Fahrgästen müsse verhindert werden. Volle Busse und Bahnen seien ein großes Sicherheitsrisiko, erklärte der VCD am Montag. Es sei nicht die Zeit, am Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu sparen. "Das heißt dann eben, lieber auch mal warme Luft durch die Gegend zu fahren, bevor sich Menschen in volle Fahrzeuge drängen müssen", so der VCD-Experte Philipp Kosok.

Die Fahrpläne dürften trotz gesunkener Fahrgastzahlen nicht zu stark ausgedünnt werden. Der ÖPNV sei für viele Menschen unersetzlich. "Sie müssen auch in Bus und Bahn den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten können." Ein einheitliches Vorgehen in deutschen Städten gebe es derzeit aber nicht./hoe/DP/nas