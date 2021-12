Verkehrsministerkonferenz berät über ÖPNV-Rettungsschirm

BREMEN (dpa-AFX) - Die Verkehrsminister der Länder kommen am Freitag (ab 09.00 Uhr) in einer Video-Schalte zu ihrer turnusmäßigen Konferenz zusammen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen unter anderem eine Fortschreibung der Bund-Länder-Hilfen für pandemiebedingte Milliarden-Einnahmeausfälle der ÖPNV-Verkehrsbetriebe, die Restrukturierung bei der Deutschen Bahn sowie Pläne für schärfere Regeln für Fahranfänger. Beim letzten Thema geht es um eine mögliche Verlängerung der Führerschein-Probezeit für Fahranfänger von zwei auf drei Jahre.

Der am Mittwoch vereidigte neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird am Freitag nicht an den Gesprächen und der Pressekonferenz (14.00 Uhr) teilnehmen. Den Vorsitz der VMK hat das Bundesland Bremen./hr/DP/men