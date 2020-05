Verkehrsverbände - Schul- und Arbeitszeiten entzerren

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Für eine sichere Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie sollten Anfangs- und Endzeiten für Schüler und Beschäftigte entzerrt werden.

Das empfehlen das Bundesverkehrsministerium und Verkehrsträgerverbände, wie aus einem Papier hervorgeht, das Reuters am Dienstag vorlag. "Mit den Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen kommt eine neue Herausforderung auf den Personenverkehr zu", heißt es darin. "Die Abstandsregeln von 1,5 Metern lassen sich in einzelnen Verkehrsmitteln des Personenverkehrs mit steigenden Fahrgastzahlen nicht einhalten." Im öffentlichen Nahverkehr sollten deshalb die Hauptverkehrszeiten entzerrt werden durch unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten für Schulen sowie durch flexiblere Arbeitszeitmodelle für die Berufstätigen.

In dem Papier des Ministeriums sowie maßgeblicher Verkehrsträger wie der Deutschen Bahn werden Hygienevorkehrungen gegen eine Ansteckung mit Covid-19 für Busse, Bahnen und den Luftverkehr beschrieben. So soll es eine bundesweite Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung geben sowie an den Zugängen wie Bahnhöfen, Flughäfen und Haltestellen. Dies gelte für alle über Sechs-Jährigen.

Weitere Maßnahmen sind etwa gründlicheres Saubermachen, Lüften und Informationen für die Passagiere. Das Papier soll die Grundlage bilden für die Beratungen der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Schutzmaßnahmen im Verkehr. Bund und Länder wollen am Mittwoch erneut Lockerungen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie debattieren.