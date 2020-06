Verkehrsverband zieht Corona-Zwischenbilanz für Busse und Bahnen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit immer mehr Lockerungen steigen auch wieder mehr Verbraucher in Busse und Bahnen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) will am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Zwischenbilanz für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in der Corona-Krise ziehen. Neben den aktuellen Fahrgastzahlen soll es dabei auch um die wirtschaftliche Situation der Verkehrsunternehmen und der Aufgabenträger gehen. Der Verband rechnet mit Verlusten in Höhe von 5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte zuletzt zugesagt, die für die Finanzierung des Regionalverkehrs aufgewendeten Regionalisierungsmittel einmalig um 2,5 Millionen Euro zu erhöhen.

Die Verkehrsministerkonferenz hatte zu Beginn dieser Woche gefordert, diese Mittel je nach Bedarf unter den Ländern umzuverteilen, nachdem sie vom Bund nach einem festgelegten Schlüssel ausgeschüttet wurden./maa/DP/fba