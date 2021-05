Vermögensverwalter geben Schweizer Börse Schub

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat sich am Donnerstag von den Vortagesverlusten erholt.

Händler erklärten, Anleger hätten die tieferen Kurse für Käufe genutzt. Die Protokolle der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank habe die Anleger beruhigt. Zwar habe die Fed-Führung die Tür für eine Diskussion über eine Drosselung ihrer Wertpapierkäufe geöffnet. Es gebe aber keine Hinweise, dass die Notenbank ihre aktuelle lockere Geldpolitik aufgebe, so ein Experte. Der SMI zog um 0,9 Prozent an auf 11.143 Punkte.

Die Aktien des Finanzinvestors Partners Group zogen fast drei Prozent an, nachdem die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel angehoben hatten. Mit Credit Suisse stand ein weiterer Finanzwert in der Gunst der Anleger. Der Aromenhersteller Givaudan gewann 2,2 Prozent an Wert. Roche profitierte von positiven Studienergebnissen bei seiner Krebs-Immuntherapie Tecentriq und legte 1,2 Prozent zu.

Obseva kletterten sechs Prozent. Gemäss einer klinischen Studie verringert die Behandlung mit dem Medikament Yselty von Frauen mit starken Menstruationsblutungen die Schmerzen. Tiefer notierten die Versicherer Zurich und Swiss Re.