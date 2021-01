Verpatzter Wochenstart im DAX aufgeholt

So kam es auch und bereits kurz nach XETRA-Eröffnung stand der DAX wieder über der 13.700 und wenig später sogar über 13.800 Punkten. Das Niv">video

14.000 wieder in Sichtweite

Nach den Abschlägen vom Wochenstart stabilisierte sich der DAX am Vorabend und in der Nacht an der 13.600er-Marke. Dort fand auch die morgendliche Eröffnung der Vorbörse statt.

Mit 13.630 könnte hier die Unterstützung wirken, wie uns der Händler am Morgen signalisierte:

So kam es auch und bereits kurz nach XETRA-Eröffnung stand der DAX wieder über der 13.700 und wenig später sogar über 13.800 Punkten. Das Niveau kommt Anlegern bekannt vor, hatten wir hier doch in jüngster Zeit mehrere Richtungswechsel im Tageschart vollzogen.

Die Rallye dehnte sich zum Mittag weiter aus und erreichte im Hochpunkt das Vortageslevel, von wo aus die Handelswoche begann.

Aus US-Verbrauchersicht kann man etwas entspannter in die Zukunft sehen. Die Hauspreise sind trotz der Corona-Krise in den 20 großen Metropolregionen des Landes zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem S&P/Case-Shiller-Index hervor. Zuvor betrug der Anstieg 8 Prozent, was weiterhin für eine robuste Nachfrage spricht und den Immobilienmarkt als sicheren Hafen darstellt. Niedrige Zinsen sind hierbei weiter der Treiber.

Auch das US-Verbrauchervertrauen des privaten Instituts Conference Board stieg auf nun 89,3 von 87,1 Punkten. Zwar ist hier das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie noch nicht erreicht (Februar 132,6 Punkte) aber eine positive Tendenz erkennbar.

Ohne weitere Meldungen aus der Deutschen Wirtschaft pendelte der DAX letztlich auf diesem Level bis zum Handelsausklang und schloss 227 Punkte höher. Nach 230 Punkten Abschlag am Montag konnten damit die Tagesverluste beinahe ausgeglichen werden.

Folgende Tagesparameter waren verzeichnet:

Eröffnung 13.687,39 Tageshoch 13.925,73 Tagestief 13.670,23 Vortageskurs 13.643,95 Schlusskurs 13.870,99

Somit ergab sich folgender Intraday-Verlauf:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

SAP war heute der Star im DAX und sorgte für einige Indexpunkte. Neben Linde sorgten diese beiden Aktien als Schwergewichte für den größten Anteil am heutigen Gewinn.

Für Linde-Aktionäre könnte die angekündigten Dividendenerhöhung noch einmal auszahlen und der gleichzeitige Aktienrückkauf verknappt das Angebot am Markt zusätzlich.

Entgegen dem Vortag, als beim negativen DAX die Essensdienstleister gefragt waren, stand heute mit einem positiven DAX die Delivery Hero am Ende der Ranking-Liste.

Dazwischen gab es bei den Einzelwerten wenig Bewegung und Schlagzeilen.

Das Ranking der Tops und Flops an der LS-X sehen Sie hier:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die gebrochene Aufwärtsbewegung seit November hatten wir gestern skizziert. Heute drehte sich vor allem am Morgen alles um die Frage, ob die 13.600 als Unterstützung hält.

Dies geschah, wie man hier zum Tagesschluss nun eindeutig feststellen kann:

Die runde Marke von 14.000 ist daher nun wieder ein Thema, dem wir uns morgen zuwenden können. Dabei gilt es vor allem auf die Microsoft-Zahlen nachbörslich zu achten und die FED-Sitzung des kommenden Tages im Blick zu haben.

Weitere Termine und Aktien-Storys werten wir gerne am Mittwoch in der Vorbörse mit einem unserer Händler aus.

