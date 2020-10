Verschärfte Maskenpflicht tritt in Hamburg in Kraft

HAMBURG (dpa-AFX) - In öffentlichen Gebäuden, Restaurants und auf bestimmten Hamburger Straßen gilt von Montag an eine verschärfte Maskenpflicht. Der Senat veröffentlichte eine Karte im Internet, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind. Dazu zählen zu bestimmten Tageszeiten die Reeperbahn mit mehreren Seitenstraßen, die St.-Pauli-Landungsbrücken und das Schulterblatt im Schanzenviertel. Auch am Ballindamm an der Binnenalster, am Steindamm und am Steintorplatz am Hauptbahnhof sowie in der Straße Mühlenkamp im Bezirk Nord gibt es Bereiche mit Maskenpflicht.

In öffentlichen Gebäuden und in Gastronomiebetrieben sowie auf Demonstrationen und Großveranstaltungen muss nun grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gesichtsvisiere werden nicht mehr ausreichend anerkannt, weil sie die Verbreitung des Virus über Aerosole nicht verhindern. Das bei Verstößen drohende Bußgeld soll von 80 auf 150 Euro angehoben werden, was aber nach Angaben der Sozialbehörde noch offiziell verkündet werden muss./bsp/DP/he