Verschiebung der Olympischen Spiele immer wahrscheinlicher

- von Leika Kihara und Steve Keating

Tokio/Toronto (Reuters) - Angesichts des sich rasant ausbreitenden Coronavirus rückt eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio näher.

Sollte es unmöglich werden, die Spiele in ihrer Vollständigkeit stattfinden zu lassen, wäre dies eine "Option", sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag im Parlament. Die Gesundheit der Athleten müsse an erster Stelle stehen. Für zusätzlichen Druck auf die Organisatoren sorgte Kanada, das seine Teilnahme mit Blick auf die Ansteckungsgefahr bei einer solchen internationalen Veranstaltung gänzlich absagte. Australien riet seinen Athleten, sich nunmehr auf Spiele im kommenden Jahr vorzubereiten.

Abe erklärte, er wolle nun mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, sprechen. Bisher haben alle Beteiligten auf Zeit gespielt, um zu sehen, ob die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann. Erst am Sonntagabend hatte das IOC nach einer Krisensitzung mitgeteilt, eine Entscheidung innerhalb der nächsten vier Wochen fällen zu wollen. Eine ersatzlose Streichung steht demnach nicht zur Debatte. Sie würde niemandem nutzen und keine Probleme lösen, betonte der Veranstalter des größten Sportereignisses der Welt.

An der japanischen Börse sorgte die Aussicht auf eine Verschiebung für Kauffreude. Der Nikkei legte zwei Prozent zu.

Die Olympischen Sommerspiele sind in Friedenszeiten noch nie ausgefallen oder verschoben worden. Zuletzt hatte es während des Zweiten Weltkrieges 1940 und 1944 keine Spiele gegeben. 1940 sollten sie eigentlich ebenfalls in Tokio stattfinden. Unter dem Eindruck der Pandemie forderten in den vergangenen Tagen immer mehr Athleten und Verbände eine Verschiebung. Der Kommunikationschef des kanadischen Paralympischen Komitees, Martin Richard, begründete die Absage: "Die Welt steht vor einer Krise und dies ist wichtiger als jeder Sportevent." Man habe erwartet, dass der IOC die Spiele am Sonntag verschiebe. Da dies nicht geschehen sei, habe man sich zum Boykott entschieden. Vor allem für viele paralympische Athleten sei die Covid-19-Ansteckungsgefahr hoch. Inzwischen sind fast 15.000 Menschen an dem Virus gestorben.

Einflussreiche Verbände wie der US-Leichtathletikverband, sein britisches Pendant UK Athletics und verschiedene Nationale Olympische Komitees drängen auf eine Verschiebung. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass sich viele Athleten derzeit wegen des Coronavirus und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern nicht auf die Spiele vorbereiten könnten. Zudem sind viele Sportveranstaltungen, mit denen sich Sportler auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten, abgesagt worden. Viele bemängeln die einhergehende fehlende Wettkampfpraxis. Das Britische Olympische Komitee forderte mit Rücksicht auf die Athleten eine schnellere Entscheidung des IOC. Der deutsche Athletensprecher Max Hartung - wie Bach ein Fechter - hatte am Samstag angekündigt, die Spiele in Tokio mit Rücksicht auf die Sicherheit anderer Teilnehmer zu boykottieren.