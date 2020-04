Versicherer Talanx will trotz EIOPA-Aufforderung Dividende zahlen

München (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx hält trotz einer Aufforderung der EU-Regulierungsbehörde zur Aussetzung von Dividenden in der Coronakrise an seinen Ausschüttungsplänen fest.

Ein Sprecher verwies am Freitag in Hannover auf den Dividendenvorschlag über 1,50 Euro je Aktie. "Wir gehen davon aus, auf der Hauptversammlung am 7. Mai eine Mehrheit für diesen Beschlussvorschlag zu finden." Talanx sei "zuversichtlich, auch die BaFin von unserer Position zu überzeugen". Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatte sich bereits skeptisch zum Vorstoß der EU-Versicherungsbehörde EIOPA geäußert, Dividenden in der Versicherungsbranche vorerst zu streichen und Aktienrückkäufe zu stoppen. Die nationalen Aufsichtsbehörden sind der Frankfurter EIOPA gegenüber nicht weisungsgebunden.