Versicherer Zurich übertrifft mit Kapitalstärke Analystenerwartungen

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group ist gut in das das neue Jahr gestartet.

In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen im ersten Quartal um 14 Prozent auf 11,03 Milliarden Dollar, wie der Schweizer Versicherungskonzern am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte resultierte ein Anstieg von neun Prozent. In der Lebensversicherung nahmen die Prämieneinnahmen aus dem Neugeschäft im Zeitraum Januar bis März um vier Prozent auf 919 Millionen Dollar ab. Zurich verfüge über eine starke Kapitalposition mit einer Solvenzquote von 201 Prozent basierend auf dem Regelwerk Swiss Solvency Test (SST). Ende vergangenen Jahres waren es 182 Prozent. Analysten hatten mit 193 Prozent gerechnet.