Versicherer Zurich verdient mehr - Covid-19-Einfluss lässt nach

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group hat den Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert.

Ein starkes operatives Geschäft und geringere Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie haben höhere Schadenaufwendungen aufgrund von extremen Wetterereignissen mehr als ausgeglichen, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 86 Prozent auf 2,19 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatten hohe Schadenzahlungen im Zusammenhang mit der Viruspandemie das Ergebnis gedrückt.

"Wir haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 hervorragende Ergebnisse erzielt", sagte Konzernchef Mario Greco. "Die Gewinne befinden sich wieder auf dem Niveau von 2019, in dem wir das beste Halbjahresergebnis seit einem Jahrzehnt verzeichneten."

Covid-19 forderte allerdings erneut Tribut, vor allem wegen der erhöhten Sterblichkeit. In der Lebensversicherungssparte schlug das mit 137 Millionen Dollar zu Buche. Trotzdem steigerte Zurich den Betriebsgewinn um 60 Prozent auf 2,71 Milliarden Dollar. Die Prämieneinnahmen des fünftgrößten Versicherers Europas wuchsen um 15 Prozent auf 30,11 Milliarden Dollar.

In der Kernsparte Schaden- und Unfallversicherung, die für gut zwei Drittel der Prämieneinnahmen steht, verbesserte sich der sogenannte Schaden-Kosten-Satz um sechs Prozentpunkte auf 93,9 Prozent, obwohl Schadenzahlungen für Naturkatastrophen und extreme Wetterereignisse wie etwa die Winterstürme in Texas höher als üblich ausfielen. Das ist Zurich zufolge der beste Wert sei mehr als 20 Jahren. Je niedriger die Kennzahl ist, desto rentabler ist das Geschäft. Der Konzern begründet die Verbesserung mit höheren Preise und besseren Konditionen.

Zurich sieht sich auf Kurs, die Zielvorgaben 2022 zu erreichen. Der Konzern peilt unter anderem einen Betriebsgewinn nach Steuern von mehr als 14 Prozent des Kapitals an - mit steigender Tendenz. Nach sechs Monaten waren es 13 Prozent und bereinigt um Covid-19- sowie höher als übliche Katastrophenschäden rund 15 Prozent. Zurich will rund 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten, wobei die zuletzt bezahlte Dividende von 20 Franken je Aktie als Untergrenze gilt.