Versicherer Zurich verkauft Lebensversicherungs-Altbestand in Italien

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group verkauft ihren Lebensversicherungs-Altbestand in Italien an die portugiesische Versicherungsgesellschaft GamaLife.

Die Transaktion werde Kapital in Höhe von ungefähr 1,2 Milliarden Dollar freisetzen und die Solvenzquote basierend auf dem Regelwerk des Schweizer Solvenztests (SST) um elf Prozentpunkte erhöhen, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Montag mit. Zudem werde sich die Liquidität der Gruppe voraussichtlich um rund 200 Millionen Dollar erhöhen. Zurich werde etwa 9,5 Milliarden an Nettoreserven an GamaLife übertragen. Der Abschluss des Deals wird vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Zurich hatte den Verkauf von geschlossenen Lebensversicherungs-Portfolios in Italien und Deutschland in Aussicht gestellt.