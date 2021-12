Versorger EVN erzielt mehr Gewinn und will die Dividende erhöhen

Der niederösterreichische Versorger EVN (ISIN: AT0000741053) will der virtuellen Hauptversammlung am 3. Februar 2022 eine Dividende von 0,52 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020/21 vorschlagen. Dividendenzahltag ist der 11. Februar 2022. Ex-Dividendentag ist der 9. Februar 2022.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,90 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,49 Euro. Damit wird die Dividende um 6,1 Prozent angehoben.

Die Umsatzerlöse der EVN beliefen sich im Geschäftsjahr 2020/21 auf 2,4 Mrd. Euro und verzeichneten damit gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 13,6 Prozent, wie am Donnerstag ebenfalls berichtet wurde. Das EBITDA lag mit 836,5 Mio. Euro um 41,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBIT betrug 386,4 Mio. Euro (Vorjahr: 273,1 Mio. Euro). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis auf 325,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 62,9 Prozent.

Die EVN erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von etwa 200 bis 240 Mio. Euro. EVN ist der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger in Niederösterreich. Der Energieversorger ist aktuell in insgesamt 14 Ländern tätig.

