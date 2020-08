Verspricht auch dieses US-Wahljahr Kursgewinne? - n-tv Zertifikate vom 04.08.2020

Die Corona-Lage in den USA spitzt sich weiter zu und auch die Wirtschaftsdaten sehen nicht so rosig aus. Die Wall Street scheint aber nicht genau hinzuschauen, was wiederum US-Präsident Trump gefällt. Schließlich will er wiedergewählt werden. Historisch gesehen steigen die Börsen, wenn die Amerikaner ihre Stimmen abgeben. Wie die Chancen für dieses Wahljahr stehen und welche Rückschlüsse Anleger aus weiteren zyklischen Aspekten ziehen können, besprechen Bianca Thomas von n-tv und Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6051GeNJv►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6052GeNJa

Abonnieren Sie auch den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen.