Versteckte Folgen der Russland-Sanktionen - Zeichen von Stress am Geldmarkt.

Was Investoren aktuell an der Wall Street vorrangig beobachten, sind die Entwicklungen der Devisen- und Finanzierungsmärkte. Russlands Zentralbank mit Sanktionen zu belegen, und damit einhergehend auch einige russische Banken, kann den Geldmarkt insgesamt destabilisieren. Die Federal Reserve könnte dazu gezwungen sein, an der Ausweitung der Bilanz vorerst festzuhalten.

0:00 - Intro

0:25 - Massive Folgen für die Geldmärkte

2:10 - Russland: Kollaps der Währung | Hohe Inflation

4:20 - Folgen der Sanktionen für das gesamte Geldsystem

11:00 - Abstrahleffekt an internationalen Finanzmärkten

12:40 - Fazit

13:36 - Zusammenrücken des Westens | Wie reagiert Russland?

16:05 - Ausblick auf die Woche

17:24 - Berkshire Hathaway

18:54 - BP | Russische Rohstoffe

20:22 - Toyota: Cyberangriff auf Zulieferer

