Verteidigungsministerin Lambrecht: Es wird jetzt keinen Kaufrausch geben

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will die für die Bundeswehr geplanten Gelder in Milliardenhöhe mit Bedacht einsetzen. "Es wird jetzt keinen Kaufrausch geben", schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Es werde auch keine überambitionierten Idealprojekte geben, die in der Realität zu lange brauchen, zu teuer werden oder niemals umzusetzen sind.

Vielmehr liege der Schwerpunkt auf bewährten, ausgereiften und am Markt verfügbaren Produkten. Lambrecht mahnte: "Wir müssen schneller und wirtschaftlicher werden." Das Sondervermögen der Bundeswehr werde es ermöglichen, "die Ausstattung der Bundeswehr schneller bedarfsgerecht aufzustellen, als dies im üblichen - jährlichen - Haushaltsrhythmus möglich wäre". Sie kündigte eine enge Abstimmung mit dem Bundestag an.

Als Konsequenz aus der Ukraine-Krise hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein gigantisches Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr angekündigt. So sollen etwa 100 Milliarden Euro über ein Sondervermögen für Investitionen in die Ausrüstung der Truppe bereitgestellt werden./seb/DP/zb