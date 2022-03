Verteidigungsministerin Lambrecht zu Gesprächen über Nato-Einsatz in Rumänien

CONSTANTA (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist inmitten der wegen des Ukraine-Kriegs wachsenden Spannungen zu Gesprächen in Rumänien eingetroffen. Die SPD-Politikerin landete am Mittwoch auf dem Militärflughafen Mihail Kogalniceanu bei Constanta, um sich über den von dort laufenden Nato-Einsatz zum Schutz der südöstlichen Flanke des Bündnisses zu informieren. Die Bundeswehr hat sechs Eurofighter stationiert, die sich mit Bündnispartnern an bewaffneten Luftraumpatrouillen ("combat air patrol") beteiligen. Sie will auch Infanteriesoldaten für einen Nato-Gefechtsverband nach Rumänien schicken. Deutschland stellt von diesem Jahr an bis 2024 für die Nato-Reaktionskräfte ("Nato Response Force") rund 13 600 der insgesamt 40 000 Soldaten./cn/DP/men