Verteidigungsministerium will bis zu 93 Eurofighter und 45 F-18 von Boeing kaufen

Berlin (Reuters) - Das Bundesverteidigungsministerium macht sich für die Beschaffung von bis zu 93 Eurofighter-Kampfjets von Airbus und 45 F-18 des US-Herstellers Boeing für die Luftwaffe stark.

"Der Eurofighter wird so absehbar das Rückgrat der Luftwaffe bilden. Wenige spezielle Fähigkeiten werden interimsweise durch einen weiteren Flugzeugtyp ersetzt werden", heißt es in einer vertraulichen Unterrichtung des Verteidigungsausschusses im Bundestag durch das Ministerium, die Reuters am Dienstag vorlag. Für die Beschaffung der F-18 spreche die Verfügbarkeit, die ausgereifte Technologie und die Tatsache, dass die Luftwaffe damit weiter über zwei unterschiedliche Kampfjet-Modelle verfügen werde.

Teile der SPD lehnen eine Beschaffung der F-18 bisher ab. Um das viele Milliarden Euro teuere Kampfjet-Projekt im Haushaltsausschuss durchzubekommen, ist die Union auf die Stimmen des Koalitionspartners angewiesen. Nach der anstehenden Ausmusterung der alternden deutschen Tornado-Flotte soll die F-18 zwei entscheidende Aufgaben übernehmen, die der Eurofighter bislang noch nicht erfüllen kann: Die nukleare Teilhabe, also das Tragen amerikanischer US-Atombomben, und die elektronische Kriegführung, um etwa feindliche Flugabwehr-Radarstellungen auszuschalten.