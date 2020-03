VERTEX - Es ist soweit!

Mit der Vertex-Aktie verbinde ich persönlich keine guten Erinnerungen. Es gab kaum einen Wert aus dem Biotech-Bereich, dem ich länger die Stange gehalten hatte, auch nach dem 2000er-Crash. Doch irgendwann in der für das Unternehmen damals sehr schwierigen Phase 2006 bis 2008 verließ mich dann doch die Geduld und ich warf meine Stücke auf den Markt. Nur wenige Leser werden sich an diese Zeit erinnern. Vertex war auf einem guten Weg zur Marktführerschaft bei Hepatitis-C-Medikamenten, wurde anschließend aber von der Konkurrenz, später auch Gilead, regelrecht überrollt. Aktuell hat sich das Unternehmen sich auf den Bereich Mukoviszidose konzentriert und gute Chancen, dort zum Marktführer aufzusteigen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein eher seltenes Muster. Die Volatilität am Markt hat ihre Spuren im Chart hinterlassen, ohne dass die Aktie sich aber vom Fleck bewegt hat. Das ist bemerkenswert. Käufer und Verkäufer liefern sich einen heißen Kampf, den man in eine Art Dreieck einfassen kann. Heute springt der Biotech-Titel aus diesem Dreiech, über den EMA50 und auch über das Hoch bei 230,07 USD hinaus. Der Weg in Richtung des Allzeithochs ist nun nicht mehr lang. Einzig das Zwischenhoch bei 246,06 USD könnte die Aktie noch einmal ausbremsen. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Verlaufstief bei 209,43 USD, spätestens aber unter dem Tief bei 197,49 USD, an.

Die Fundamentals bei Vertex sehen weiterhin exzellent aus. Ein stärker wachsendes Biotech-Unternehmen in der Größenordnung dieses Konzerns (Marktkapitalisierung von über 60 Mrd. USD) werden Sie aktuell nicht finden. Analysten gehen von einem Gewinnwachstum in den kommenden zwei Jahren von rund 40 % aus. Dem gegenüber stehen KGVs von 35 und 25. Die KUVs betragen 11,3 und 9,4. Das ist vertretbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,01 5,32 6,39 Ergebnis je Aktie in USD 4,51 6,70 9,20 Gewinnwachstum 48,56 % 37,31 % KGV 52 35 25 KUV 15,0 11,3 9,4 PEG 0,7 0,7 *e = erwartet

Vertex-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)