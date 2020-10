VERTEX - Investoren, macht euch bereit!

Einsteiger-Know-How: Sell-off Mit einem Sell-Off oder zu deutsch auch Ausverkauf ist eine Flut an Verkaufsorders, die in einem Basiswert ausgelöst werden, gemeint. Erheblicher Verkaufsdruck führt zu schnellen starken Kursverlusten und kann beispielsweise im XETRA-System sogenannte Volaunterbrechungen nach sich ziehen. Oftmals sind überraschende News der Auslöser. Viele Marktteilnehmer werden im wahrsten Sinne des Wortes auf dem falschen Fuß erwischt und liquidieren ihre Positionen. Die Steigerung des Sell-offs ist ein Crash, wenn man so möchte, eine schnelle Abfolge an Sell-offs, die meist über mehrere Tage bis hin zu wenigen Wochen, anhält.