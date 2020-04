VERTEX - Neues Allzeithoch und jetzt?

Die Aktie des amerikanischen Biotech-Unternehmens Vertex Pharmaceuticals zeigt sich in einer sehr starken Verfassung und markierte am Freitag ein neues Allzeithoch. Die Aktie befindet sich im langfristigen Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax. Alle Infos über dieses Angebot finden sie hier.

Die Aktie befindet sich seit einem Allzeittief bei 3,25 USD aus dem Februar 1993 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ende der 1990er Jahre gab es einen ersten Hype um die Aktie. Dabei kletterte sie auf ein damaliges Rekordhoch bei 99,25 USD. Dieser Hype wurde aber massiv abverkauft. Im November 2003 notierte der Wert nur noch bei 7,83 USD.

Nach einer ausführlichen Bodenbildung setzte die Vertex - Aktie zu einer volatilen Rally an. Diese Rally führte im Oktober 2018 zu einem Hoch bei 194,92 USD. Nach einer ausführlichen Seitwärtskonsolidierung gelang im Oktober 2019 der Ausbruch über 194,92 USD. Anschließend kletterte der Wert auf 249,85 USD. Dort kam es zu einem Rücksetzer bis nahe an das alte Allzeithoch. Mitte März 2018 drehte die Aktie knapp über der Unterstützung bei 194,82 USD wieder nach oben und kletterte auf ein neues Rekordhoch bei 264,75 USD. Dieses Hoch überwand der Wert am Freitag, bildete dabei aber eine tendenziell bärische Kerze, nämlich einen Hanging Man aus. Diese Kerzenformation braucht aber noch Bestätigung, um Signalwirkung zu entfalten.

Das Unternehmen hat 2017 den Sprung in die Gewinnzone geschafft. nach aktuellen Schätzungen soll in 2021 ein Gewinn von 10,16 USD erzielt werden. Bei einem Schlusskurs vom Freitag bei 270,46 USD entspricht das einem KGV von 26,62. Billig ist das sicherlich nicht. Aber wenn man bedenkt, dass das Unternehmen 2017 gerade einmal 1,06 USD je Aktie verdient hat, ist das Gewinnwachstum durchaus ansehnlich und könnte eine solche Bewertung rechtfertigen. Dividende zahlt das Unternehmen bisher keine.

Weiter im Rallymodus?

Trotz der unschönen Kerze vom Freitag macht das Chartbild der Vertex-Aktie einen bullischen Eindruck. In den nächsten Wochen könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 290,07 USD und sogar 325,70 USD kommen. Sollte die Aktie allerdings stabil unter das Tief vom Freitag bei 265,15 USD abfallen, würde eine Konsolidierung drohen.

