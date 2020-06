VERTEX - Testet den Abwärtstrend

Biotech-Aktien zählen heute zu den Gewinnern am US-Markt. Die Brachenrotation geht folglich in die Verlängerung, ein gutes Zeichen für eine intakte Aufwärtsbewegung. Nach mehrwöchigen Konsolidierungen könnten nun Aktien aus diesem Segment wieder Fahrt aufnehmen, siehe auch die Analyse zu Regeneron Pharma.

Die Aktie des Biotech-Highflyers Vertex stieg im Mai auf ein Allzeithoch bei 295,55 USD, ehe der Wert in eine Konsolidierung einbog. Die Kursstrukturen lassen sich in ein Dreieck fassen, dessen obere Begrenzung der Wert heute attackiert. Die Dynamik passt, ein Ausbruch könnte folglich gelingen. Das Allzeithoch bei 295,55 USD wäre in diesem positiven Szenario das erste Ziel. Dort könnte die Aktie erneut pausieren, ehe sie die Rally bis zu einem Projektionsziel bei 326,75 USD ausdehnen könnte.

Strategische Absicherungen bieten sich unter den jüngsten Zwischentiefs und der unteren Dreiecksbegrenzung bei 261,28 USD an. Sollte diese Unterstützung reißen, wäre die Aktie reif für einen Pullback in die Unterstützungszone zwischen 249,85 und 246,06 USD, wo der Wert sehr gut abgesichert sein sollte und sich dementsprechend antizyklische Long-Manöver anbieten.

Fundamental erwarten Analysten in diesem Jahr einen Gewinnsprung um beeindruckende zwei Drittel auf 7,50 USD je Aktie. 2021 könnte Vertex bereits 9,24 USD je Aktie verdienen, womit sich KGVs von 37 und 30 ergeben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,01 5,65 6,50 Ergebnis je Aktie in USD 4,51 7,50 9,24 Gewinnwachstum 66,30 % 23,20 % KGV 62 37 30 KUV 18,2 12,9 11,2 PEG 0,6 1,3 *e = erwartet

Vertex-Pharma-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)